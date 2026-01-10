ผู้ว่าฯ สตูลหรือเพื่อนร่วมรุ่น?! สวมชุดนักเรียนเปิดวันเด็ก ย้ำหัวใจรักษ์โลก พร้อมโอบรับเด็กเกาะไกลสู่แผ่นดินแม่

สตูล - ภาพความประทับใจกระหึ่มชายแดนใต้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสลัดลุคข้าราชการระดับสูง สวมชุดนักเรียนย้อนวัยสร้างรอยยิ้มในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล ท่ามกลางเด็กนับพันชีวิตที่แห่ร่วมงานจนแน่นพื้นที่ ไฮไลต์ซึ้งใจกลุ่มเด็กเกาะหลีเป๊ะดั้นด้นข้ามน้ำข้ามทะเลมารับความสุขบนฝั่ง
เช้าวันนี้ (10 มกราคม 2569) บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูลคึกคักไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆ กว่า 1,000 คน แต่ที่สะดุดตาและกลายเป็นไวรัลทันที คือการปรากฏตัวของ นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ไม่ได้มาในชุดพิธีการเต็มยศ แต่มาใน "ชุดนักเรียน" เต็มรูปแบบ เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยและสร้างความเป็นกันเองอย่างสูงสุด ส่งต่อข้อความผ่านเครื่องแบบว่า "ผู้ใหญ่คือตัวอย่างของเด็ก และเด็กคืออนาคตที่ภาคภูมิ" โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลต่างขานรับไอเดียนี้ด้วยการพร้อมใจกันแต่งชุดนักเรียนสร้างสีสันไปทั้งงาน
ภายในงานอัดแน่นไปด้วยบูธกิจกรรมและของขวัญมากมาย โดยผู้ว่าฯ สตูลได้มอบโชคใหญ่เป็น "รถจักรยาน" ให้กับเด็กๆ ที่โชคดี และที่น่าชื่นชมคือกลยุทธ์การปลูกฝังจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม ด้วยการมอบ "แก้วน้ำส่วนตัว" ให้กับเด็กทุกคนที่มาร่วมงาน เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลาสติก (Zero Waste) มุ่งเน้นสร้างสังคมรักษ์โลกตั้งแต่วัยเยาว์
อีกหนึ่งภาพที่สร้างความตื้นตันใจให้กับผู้ร่วมงาน คือการเดินทางมาของ "กลุ่มเด็กน้อยจากเกาะหลีเป๊ะ" พื้นที่ห่างไกลกลางทะเลอันดามันที่ยอมนั่งเรือข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาร่วมเฉลิมฉลองในเขตเมือง สะท้อนถึงการเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียมซึ่งทางจังหวัดให้ความสำคัญ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กล่าวให้โอวาทเน้นย้ำว่า "เด็กทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่า ไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรือปลายเกาะ ขอให้เติบโตเป็นเด็กดี รักชาติ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย"
งานวันเด็กปีนี้ที่สตูลจึงไม่ใช่แค่การแจกของเล่น แต่คือการสร้าง "พื้นที่แห่งความเท่าเทียม" และการส่งต่อพลังใจจากผู้ใหญ่สู่เด็กอย่างแท้จริง