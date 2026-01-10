ศอ.บต.-สตูลเปิด "THAI DEEP SOUTH CONNECT ครั้งที่ 4" ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม

สตูล - ศอ.บต.จับมือจังหวัดสตูล เปิดงาน “THAI DEEP SOUTH CONNECT ครั้งที่ 4” ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม หนุนสินค้า วัฒนธรรม และการค้าชายแดนใต้สู่มาเลเซีย
ที่สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับจังหวัดสตูล หน่วยงานรัฐ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เปิดงาน “THAI DEEP SOUTH CONNECT: ของดีพื้นที่ วิถีถิ่นชายแดนใต้ ครั้งที่ 4” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของประชาชนชายแดนใต้สู่ตลาดทั้งในประเทศและสู่ประเทศมาเลเซีย
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยมี นางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายขดดะรี บินเซ็น ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนางสาวขวัญจิต เคียงตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ก่อนเริ่มงาน ผู้เข้าร่วมได้ร่วมยืนสงบนิ่ง 60 วินาที เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จากนั้น นางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวรายงานว่า จังหวัดสตูลถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน แต่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลต่อครัวเรือน เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย ศอ.บต. จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม เพิ่มช่องทางตลาด ลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างเร่งด่วน
ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เกษตรแปรรูป ของฝากจากจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจและส่งเสริมการค้าชายแดน นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร่วมออกบูธโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย เชื่อมโยงตลาดกับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากประเทศมาเลเซีย ภายใต้แนวคิด Twin Cities ไทย-มาเลเซีย
ในการนี้ นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ พร้อมเชื่อมั่นว่า งาน THAI DEEP SOUTH CONNECT ที่จัดต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 4 จะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้สตูลและจังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างเป็นรูปธรรม “ขอให้ประชาชนใช้โอกาสนี้กลับมายืนหยัด ร่วมสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้ให้เดินหน้าอีกครั้ง” ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าว
อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. มีความคาดหวังว่า งานครั้งนี้จะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมาก อีกทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ SMEs ให้เข้มแข็งขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ชายแดนใต้ให้เป็น “พื้นที่แห่งโอกาส เศรษฐกิจสร้างสันติสุข และความหวังของอนาคต” ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2569 จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่และนักท่องเที่ยว ร่วมเลือกซื้อสินค้า สนับสนุนกำลังใจแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น และร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาแข็งแรงอย่างยั่งยืน