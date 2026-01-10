สาวตรังทำทีเลือกแหวนทองก่อนชิ่งหนีแต่ไม่รอดถูกรวบทันควัน

ตรัง - สาววัย 31 ปี ชาว อ.เมืองตรัง ทำทีเข้ามาเลือกซื้อแหวนทอง หนัก 1 สลึง ภายในห้างทองทรัพย์ทวี นาฬิกา กลางตลาดเทศบาลตำบลย่านตาขาว ก่อนวิ่งไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี แต่ถูกรวบทันควัน
วานนี้ (9 ม.ค.) ร.ต.อ.ฉลองชัย ชาปาน พนักงานสอบสวน สภ.ย่านตาขาว จังหวัดตรัง รับแจ้งเหตุคนร้ายก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ ภายในห้างทองทรัพย์ทวี นาฬิกา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว ถนนตรัง-ปะเหลียน จากการตรวจสอบทราบว่า ผู้ก่อเหตุเป็นหญิงสาวหน้าตาดี รูปร่างสูงโปร่ง สวมเสื้อและกางเกงโทนสีดำ ทำทีเข้ามาเป็นลูกค้า ขอเลือกซื้อแหวนทองคำจำนวน 1 วง น้ำหนัก 1 สลึง
ขณะนั้น น้องสาวของเจ้าของร้าน ซึ่งช่วยดูแลและขายทองภายในร้าน เป็นผู้นำแหวนมาให้ทดลองสวมใส่ ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าไม่ชอบลวดลาย และอาศัยจังหวะที่ผู้ดูแลร้านเผลอ วิ่งหลบหนีออกจากร้านขึ้นรถจักรยานยนต์ ไปพร้อมแหวนทองดังกล่าว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 17,000 บาท
นางรัตนา แซ่โค้ว เจ้าของร้านทอง เล่าว่า ขณะเกิดเหตุ น้องสาวของตน ซึ่งช่วยดูแลและขายทองภายในร้าน อยู่ภายในร้านเพียงคนเดียว โดยมีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนนั่งอยู่บริเวณหน้าร้านทำความสะอาดอยู่ด้านนอก ส่วนตนเองนั่งกินข้าวอยู่ด้านหลังร้าน ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้หญิงสวมเสื้อและกางเกงโทนสีดำ เข้ามาขอดูแหวนทองน้ำหนัก 1 สลึง และทดลองสวมใส่ ก่อนแจ้งว่าไม่ชอบลวดลาย
แต่ขณะที่น้องสาวของตนเดินเข้าไปด้านในร้านเพื่อจะหยิบแหวนลายอื่นมาให้ดู ผู้ก่อเหตุได้อาศัยจังหวะดังกล่าวหลบหนีออกจากร้านไป พร้อมแหวนทองที่สวมอยู่ที่นิ้วมือ โดยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน ซึ่งในขณะนั้นผู้ช่วยที่อยู่หน้าร้านไม่ได้เข้ามาช่วยดูแล เนื่องจากเห็นว่าเป็นลูกค้าผู้หญิงมาคนเดียว และรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุ ก็จอดอยู่ใกล้กับร้านมินิมาร์ทที่อยู่ติดกัน
นางรัตนา ยังเล่าอีกว่า ทางร้านไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาก่อน และยอมรับว่าทางร้านอาจประมาท เนื่องจากผู้ก่อเหตุทำทีเข้ามาในลักษณะลูกค้าทั่วไป ไม่ได้ปกปิดใบหน้าแต่อย่างใด จึงเกิดความไว้วางใจ ทั้งนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดภายในร้าน ทราบว่า กล้องวงจรปิดได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบชำรุดและไม่สามารถบันทึกภาพได้
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยัง สภ.ย่านตาขาว โดย ร.ต.อ.ฉลองชัย ชาปาน พนักงานสอบสวน ได้สอบปากคำผู้เสียหายและพยานที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง พบผู้ต้องสงสัยมีลักษณะและพฤติกรรมสอดคล้องกับคำให้การ โดยขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อเวฟ สีแดง-ดำ หมายเลขทะเบียน 1 กน 1241 ตรัง ซึ่งจอดไว้ใกล้กับร้านมินิมาร์ทที่อยู่ติดกับร้านทอง ก่อนขี่หลบหนีออกจากพื้นที่ดังกล่าว
ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. วันเดียวกัน พ.ต.ท.พนมรุ้ง ขอนพุดซา รอง ผกก.ป.สภ.ย่านตาขาว พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนจังหวัดตรัง สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในเวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมง ทราบชื่อคือ นางสาวภัทราพร ขิดขำ อายุ 31 ปี พร้อมรถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ที่บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ก่อเหตุ พร้อมของกลางเป็นแหวนทองคำที่ใช้ก่อเหตุ ส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ ผู้ต้องหาให้การว่านำไปทิ้งแล้ว แต่ไม่สามารถระบุจุดที่นำไปทิ้งได้
ทั้งนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงสาเหตุในการก่อเหตุ อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาไม่ตอบคำถามดังกล่าว โดยมีสีหน้าเรียบเฉย เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาไปยัง สภ.ย่านตาขาว เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป