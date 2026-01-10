วันเด็กแห่งชาติที่ จ.ยะลา คึกคักมาก ผู้ปกครองจากหลายพื้นที่นำบุตรหลานเข้าร่วมเที่ยวชมงาน

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 10 ม.ค.69)นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมอ่านสารและมอบคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีที่ว่า “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในฐานะประธานจัดงาน และหน่วยงานพันธมิตรกว่า 80 องค์กร เข้าร่วม
ไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุด คือการแสดงชุด “Disney World” ที่สร้างโลกแห่งจินตนาการบนเวทีกลาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดเร้าใจอย่างการแสดงสุนัขสงคราม จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 443 ยะลา และการสาธิตการโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ (Fast Rope) จากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแดนไทย จากศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า ยะลา ที่สร้างความตื่นเต้นให้เด็กๆ เป็นอย่างมาก
ปีนี้เทศบาลนครยะลาเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งพื้นที่เป็น 6 โซน ทั้งด้านสุขภาพ ความรู้ และผจญภัย เพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะรอบด้าน พร้อมมอบเกียรติบัตร “เด็กดี ศรียะลา” เพื่อเชิดชูเยาวชนต้นแบบ
ส่วนด้านการดูแลความปลอดภัย มีการบูรณาการกำลังจากทั้งตำรวจ ทหาร อปพร. และเทศกิจ ดูแลเข้มข้นทุกจุด เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนจะได้รับความสุขและความปลอดภัยสูงสุดในวันพิเศษนี้
ขณะเดียวกัน ก็มีหลายหน่วยงานในพื้นที่ จ.ยะลา ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เปิดจุดจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ จ.ยะลา ทำให้วันนี้ในตัวเมืองยะลา มีการจราจรที่คับคั่งเป็นอย่างมาก