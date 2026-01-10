คึกคัก! หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ในภูเก็ต พร้อมใจจัดงานวันเด็ก เพื่อส่งมอบความสุขและสนุกสนานให้เด็กๆ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูเก็ต พร้อมใจกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต เพื่อส่งมอบความสุข สนุกสนาน ให้กับเด็กๆ
วันนี้ (9 ม.ค.69) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ณ โดยมี นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และมีนายกองเอกอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ช่วยสร้างพื้นที่แห่งความสุข การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอนาคตของเด็กไทยอย่างยั่งยืน
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งซุ้มเกมส์ การแสดงบนเวที การแจกอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และของเล่น เพื่อมอบความสุขและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ขณะที่เวทีกลางยังมีการจับรางวัลแจกจักรยานและของรางวัลพิเศษอีกจำนวนมาก สร้างความตื่นเต้นและรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ที่มาร่วมงานตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในภูเก็ต ต่างร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต เช่น เทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นที่บริเวณสะพานหิน เทศบาลตำบลฉลอง จัดที่ลานจอดรถห้างโรบินสัน ฉลอง เทศบาลตำบลราไวย์ จัดที่หนองน้ำในหาน เทศบาลรัษฎา จัดที่ลานจอดรถหน้าเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นต้น ซึ่งแต่ละจุดได้มีกิจกรรมมากมาย ทั้งการเล่นเกมส์ แจกของขวัญ จับสลากของรางวัล บริการอาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ เป็นต้น