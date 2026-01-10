รวบหนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสซี่ พ่อค้ายาตัวแอ้ภูเก็ต พร้อมของกลางยาบ้า 1.2 แสนเม็ด ไอซ์ 6 กก.มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตำรวจรวบหนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสซี่ พ่อค้ายาเสพติดตัวแอ้ในภูเก็ต พร้อมแฟนสาว หลังตำรวจวิชิต-กก.สส.ภูเก็ต บุกจับเด็กรับจ้างรับยาวัย 16 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 1.2 แสนเม็ด-ไอซ์อีก 6 กก.มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 9 ม.ค.69 พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และ พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต ได้ประชุมวางแผนการเข้าตรวจสอบและจับกุมบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดที่มีการลักลอบนำเข้ามายังพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยมี พ.ต.ท.สุธน ทองแผน รอง ผกก.สส.วิชิต นำกำลังชุดปราบปรามยาเสพติด กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ตและ สภ.วิชิตไปดักซุ้มเพื่อเข้าตรวจสอบที่ศูนย์รับส่งสินค้า สาขาถนนวิรัชหงษ์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต หลังจากได้รับการประสานงานจาก กก.สส.ภ.จว.ระนองว่า ได้มีเครือข่ายยาเสพติดจากภาคกลางลักลอบส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนมายังผู้รับ ซึ่งแจ้งสถานที่รับสินค้าเป็นหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต
จนกระทั่งเวลา 14.00 น.ของวันเดียวกัน ได้มีชายวัยรุ่น ทราบชื่อในเวลาต่อมา คือ นายบี (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี เข้ามารับพัสดุต้องสงสัยดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้น พบกล่องกระดาษภายในมียาบ้า จำนวน 60,000 เม็ด และยาไอซ์ จำนวน 2 กิโลกรัม
สอบถามนายบี ให้การรับว่า มีนายกาเบรียล อายุ 22 ปี ว่าจ้างให้มารับพัสดุดังกล่าว โดยในช่วงเช้าได้รับไปก่อนแล้ว 1 กล่อง จากนั้นได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจยึดพัสดุดังกล่าวเพิ่มเติมที่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นบ้านพักของนายกาเบรียล ภายในห้องพบยาบ้า 60,000 เม็ด และยาไอซ์ 4 กิโลกรัม ส่วนนายกาเบรียลได้หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง จึงได้ร่วมกันตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมดเป็นของกลาง และควบคุมตัวนายบี ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนนายกาเบรียลกับพวกจะได้ติดตามสืบสวนนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังทราบว่า นายกาเบรียล เป็นหนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย มีบ้านพักอยู่ภายในหมู่บ้านหรูย่าน ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต หลังจากที่ชุดปราบปรามยาเสพติดเข้าจับกุมนายบี ซึ่งรับจ้างมารับยาเสพติดที่ศูนย์รับส่งพัสดุของบริษัทเอกชนดังกล่าว เพื่อนำยาเสพติดไปส่งให้นายเกเบรียลที่บ้านพัก โดยก่อนหน้านี้ได้มีการลักลอบนำยาเสพติดส่งผ่านบริษัทขนส่งในลักษณะเช่นนี้มาแล้ว จนกระทั่งได้รับการประสานจาก กก.สส.ภ.จว.ระนอง จนสามารถจับกุมนายบีพร้อมของกลางดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าราคาซื้อขายในท้องตลาดกว่า 7 ล้านบาท ถือว่าเป็นการตรวจยึดยาเสพติดในพื้นที่ สภ.วิชิต เป็นจำนวนมากครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา
จากนั้นในเวลา 22.10 น.วันที่ 9 ม.ค.69 ชุด ปส.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ตและชุดสืบสวน สภ.วิชิต ได้เข้าจับกุมนายกาเบรียล อายุ 22 ปี หนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย พร้อมแฟนสาว ได้ที่ปั้มน้ำมันก่อนถึงตำรวจภูธรภาค 8 และด่านตรวจภูเก็ต ไม่ถึง 1 กม.ขณะรอจังหวะที่จะขับรถเก๋งออกนอกพื้นที่ จากนั้นได้ควบคุมตัวกลับมาขยายผลสอบปากคำที่ สภ.วิชิต ก่อนที่จะมีการแจ้งข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไป