วันเด็กโรงเรียนบ้านบางมรวน จ.พังงา สุดสนุก

พังงา – วันเด็กที่โรงเรียนบ้านบางมรวน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สุดสนุก ต่างชาติชาวเยอรมันปั่นไอติมหลอดแบบโบราณให้เด็กๆ พร้อมของรางวัลแจกเด็กมอบความสุขและรอยยิ้มแก่เยาวชนในชุมชน
วันนี้ (10 ม.ค.69) ที่โรงเรียนบ้านบางมรวน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายประมุข ภิรมย์ทอง ปลัดอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านบางมรวน หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง โดยมีนางศริยา จาราสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.บางม่วง นางสาวอามีเนาะ สูเตะ ผอ.โรงเรียนบ้านบางมรวน ได้จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อมอบความสุขและเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆ ในชุมชนโดยรอบ
โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ปกครองพานักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก การแสดงบนเวทีจากตัวแทนนักเรียนที่มาในชุดแต่งกายสีสันสดใส โชว์ทักษะการเต้นประกอบเพลงอย่างสนุกสนาน สร้างเสียงปรบมือและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานเพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความสามารถและไอเดียสร้างสรรค์ นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีมอบของรางวัลมากมาย ทั้งอุปกรณ์การเรียน ของเล่น และขนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
ในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ไก่ทอด น้ำดื่ม แต่ที่เป็นไฮไลในงานนี้ก็มี Mr. Rolf Kobs ชาวเยอรมัน ที่เดินทางมาด้วยภรรยาเป็นคนไทยที่อาศัยในหมู่บ้านดังกล่าว ได้ช่วยกันทำไอติมหลอด ซึ่งเป็นไอติมโบราณที่ทำด้วยน้ำหวานหลากหลายสีให้กับเด็กๆที่มายื่นเข้าแถวรอด้วยความดีใจและความอร่อยที่ได้ชิมไอติมหลอด