ผู้ว่าฯ นราธิวาสนำทีมแจกของขวัญวันเด็กถึงเตียงสร้างรอยยิ้มเติมเต็มความสุข

นราธิวาส - ผู้ว่าฯ นราธิวาสนำทีมคุณหมอและพยาบาลใจดี แจกของขวัญวันเด็กที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ในช่วงเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ถึงเตียงเด็กป่วย สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569
วานนี้ (9 ม.ค.) ที่อาคารเปี่ยมสุข 4 แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นำทีมพี่หมอและพยาบาลใจดี ร่วมกันส่งความสุข นำของขวัญมามอบเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ในช่วงเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมทีมคุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และพี่ๆ ทหารจากชุดควบคุมสันติสุขที่ 401 ได้แต่งกายด้วยชุดมาสคอส ตัวการ์ตูน สีสันสดใส ที่เด็กๆ ชื่นชอบ ร่วมกันนำของขวัญสุดพิเศษ ประกอบด้วย ตุ๊กตา, ฟุตบอล,อุปกรณ์เครื่องเขียน ชุดระบายสี และของเล่นต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง มาแจกจ่ายมอบให้แก่เด็กๆ ที่เจ็บป่วยและต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้พลาดโอกาสในการไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 10 มกราคมนี้
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันเด็กปีนี้อยากส่งมอบความสุขและให้กำลังใจเด็กและเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ไม่ได้ไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ บางคนต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานนับสัปดาห์ ทำให้พลาดช่วงเวลาความสุขของวัยนี้ไป นอกจากนี้ ยังมาเยี่ยมเยียน เสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวด้วย ตนเองมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ กิจกรรมในวันนี้ช่วยให้เด็กๆ กลุ่มนี้ได้มีความสุข และเติมเต็มรอยยิ้ม แม้จะต้องอยู่บนเตียงคนไข้ แต่ก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีนำความรัก และความห่วงใยมาส่งมอบให้
สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 จังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดขึ้นในวันนี้ (10 ม.ค.) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5 ) ศูนย์ราชการฯ อำเภอเมืองนราธิวาส และภายในค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส โดยจะมีการแสดงบินโชว์ของเครื่องบินขับไล่แบบกริพเพ่น (Gripen) ภายในงาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกมส์ และการแสดงมากมาย เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป