เพื่อนผู้ต้องหาลักทองโรงจำนำเทศบาลนครตรังนำทองที่ฝากไว้ 30 บาทคืนให้ตำรวจ

ตรัง - เพื่อนของเจ้าหน้าที่โรงรับจำนำเทศบาลนครตรัง ที่ลักทองไปมูลค่ากว่า 17 ล้าน นำทองที่ผู้ต้องหาเอาไปฝากไว้ 30 บาท มามอบให้ตำรวจ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ พร้อมตกใจ โดยไม่นึกว่าเพื่อนจะทำแบบนี้
วันนี้ (9 ม.ค.) จากกรณีที่ตำรวจจับกุมนายนิพิฐพนธ์ เล้นสิ้น เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง หลังก่อเหตุลักทรัพย์ทองคำแท่งและทองรูปพรรณจากสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง (โรงรับจำนำ) หนักรวม 270 บาท คิดเป็นมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นั้น
ล่าสุดหนึ่งในเพื่อนของผู้ต้องหา ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง ได้นำสร้อยคอและสร้อยมือทองคำหนัก 30 บาท มามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองตรัง โดยระบุว่า เป็นของนายนิพิฐพนธ์ ซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วเกือบ 30 ปี ที่ได้นำสร้อยคอและสร้อยมือทองคำเหล่านี้ มาฝากกับตนเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็น ในช่วงวันหยุดยาวเทศบาลปีใหม่
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาอ้างว่า เพราะตนเป็นคนที่ไว้ใจได้ แต่ไม่ยอมบอกว่า นำทองเหล่านี้มาจากไหน ดังนั้น เมื่อทราบข่าวตนจึงรู้สึกตกใจ รีบนำทองมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งตนนึกไม่ถึงว่า เขาจะทำแบบนี้ และเพิ่งเห็นทำเป็นครั้งแรก