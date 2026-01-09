ภรรยา “พี่โต 204” เตรียมยื่นหนังสือถึง ผวจ.ยะลา หลังไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่เคยพูดไว้

ยะลา - เสียงจากครอบครัววีรบุรุษกู้ภัย ภรรยา “พี่โต 204” เตรียมบุกศาลากลางยื่นหนังสือถึง ผวจ.ยะลา เรียกร้องความเป็นธรรม วันที่ 13 ม.ค. นี้ หลังพบว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐตามที่เคยพูดคุยไว้
วันนี้ (9 ม.ค.) ได้เกิดประเด็นที่สังคมกู้ภัยและชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อครอบครัวของกู้ภัยจิตอาสาที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อช่วงเดือน พ.ย.68 ที่ผ่านมา เตรียมออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรม หลังพบว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐตามที่เคยตกลงกันไว้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุนันทา ปิยะวรรณางกรู ภรรยาของ นายเชิดพงศ์ ปิยะวรรณางกรู หรือ “พี่โต กู้ภัย 204” สมาชิกทีมฉลามภัย 034 เตรียมเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 นี้ เพื่อยื่นหนังสือร้องขอความช่วยเหลือและติดตามความคืบหน้าเรื่องการเยียวยา
นายเชิดพงศ์ หรือ “พี่โต” เป็นอาสาสมัครกู้ภัยที่อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมมานานกว่า 20 ปี โดยในช่วงวิกฤตอุทกภัยปลายปี 2568 ที่ผ่านมา พี่โตได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักตั้งแต่วันแรกที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ยะลา และเดินทางไปสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพัก ด้วยความเหนื่อยล้าสะสมจากการทำงานอย่างตรากตรำ ทำให้พี่โตมีอาการหัวใจกำเริบขณะเดินทางกลับจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ท่ามกลางความโศกเศร้าของพี่น้องอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่
แม้ในช่วงการจัดพิธีศพจะมีหน่วยงานราชการและผู้มีตำแหน่งสำคัญเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจ และระบุถึงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียสละรายนี้ แต่จากการเปิดเผยของภรรยาผู้เสียชีวิตระบุว่า จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการมอบความช่วยเหลือตามที่เคยแจ้งประสานไว้เลยแม้แต่หน่วยงานเดียว
“พี่โตทุ่มเททำงานกู้ภัยมาค่อนชีวิต แม้แต่รถพยาบาลและอุปกรณ์กู้ภัยท่านก็ใช้เงินส่วนตัวจัดซื้อเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ การที่ครอบครัวต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ เพราะต้องการความชัดเจนจากภาครัฐว่าจะมีมาตรการดูแลครอบครัวผู้เสียสละที่ทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างไร” คนใกล้ชิดระบุ
สำหรับการเดินทางไปยื่นหนังสือในวันอังคารนี้ กลุ่มเพื่อนพนักงานกู้ภัยและอาสาสมัครในพื้นที่ภาคใต้ เตรียมเฝ้าติดตามผลการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อหวังให้เกิดความชัดเจนในการเยียวยาครอบครัวของ “พี่โต” วีรบุรุษผู้จากไปในหน้าที่อย่างสมเกียรติ