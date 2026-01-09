นายกเล็กนครตรังเดินหนีวงแถลงข่าวโจรกรรมโรงรับจำนำหลังสื่อถามถึงมูลค่าความเสียหาย

ตรัง - นายกเล็กนครตรังระบุเหตุโจรกรรมโรงจำนำ พบความเสียหายเล็กน้อย และจะดูแลผู้เสียหายเต็มที่ ก่อนเดินขึ้นรถออกไปจากวงแถลงข่าว โดยไม่ยอมตอบคำถามสื่อที่ถามถึงมูลค่าความเสียหาย ด้านพนักงานสอบสวนเผยมีทรัพย์สิน 200 รายการ
วันนี้ (9 ม.ค.) ที่ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครตรัง นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ นายกเทศมนตรีนครตรัง แถลงถึงกรณีคนร้ายโจรกรรมทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณ ที่ประชาชนนำไปจำนำไว้กับสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง (โรงรับจำนำ) จากตู้เซฟภายในที่ทำการสถานธนานุบาลฯ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา และล่าสุดศาลจังหวัดตรัง ได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้ว 1 คน คือ นายนิพิฐพนธ์ เล้นสิ้น ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงรับจำนำ และเป็นหนึ่งในคนถือกุญแจตู้เซฟ
นายกเทศมนตรีนครตรัง แถลงว่า ต้องการจะฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนให้เกิดเชื่อมั่นหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นว่า เทศบาลนครตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วและรอบคอบ จนถึงวันนี้จากการตรวจสอบพบความเสียหายเล็กน้อย พร้อมยืนยันว่า โรงรับจำนำดูแลทรัพย์สินได้ทุกบาททุกสตางค์ และจะติดต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายไปในวันที่ 10-11 ม.ค. อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ารายใดต้องการจะตรวจสอบทรัพย์สินที่ฝากไว้ ขอมาได้ในวันเริ่มเปิดทำการ ในวันที่ 12 ม.ค.นี้
เมื่อผู้สื่อข่าวเริ่มถามว่า ที่นายแพทย์รักษ์ บอกว่า เสียหายเล็กน้อยนั้น ประมาณเท่าไร นายแพทย์รักษ์ ก็เริ่มปฏิเสธการตอบคำถาม โดยบอกว่าตอนนี้ยังตรวจสอบไม่เสร็จ เหลืออีกเล็กน้อย รายละเอียดอื่นปล่อยให้เป็นขั้นตอนของกฎหมายและเรื่องของคดีความ ซึ่งของที่หายไปมีทั้งทองคำและทรัพย์สินอื่น
หลังจากนั้น นายแพทย์รักษ์ ก็เดินออกจากวงแถลงข่าว และเริ่มถอดไมค์สื่อออกปกเสื้อจากตัว แล้วขึ้นรถออกไป ท่ามกลางความงุนงงของสื่อจำนวนมาก โดยนายแพทย์รักษ์ ไม่ยอมตอบว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ต้องทำอย่างไร ใครต้องรับผิดชอบบ้าง จะเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนกลับมาอย่างไร หรือจะชดใช้เป็นเงินสด หรือคืนเป็นทองคำ
ด้านนายนิพิฐพนธ์ เล้นสิ้น ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง และเป็นหนึ่งในคนถือกุญแจตู้เซฟ เจ้าหน้าที่ยังคงสอบปากคำอย่างเข้มงวดอยู่ที่ห้องสืบสวน สภ.เมืองตรัง เพื่อขยายผลนำไปเอาทรัพย์สินที่เหลือคืน โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า ตอนนี้ยึดคืนทองคำมาแล้วเพียงแค่เล็กน้อยจากทั้งหมดที่เอาไป บางส่วนนำไปจำนำ และขายตามโรงรับจำนำต่างๆ
"เบื้องต้นมีทรัพย์สินประมาณ 200 รายการ แต่เจ้าตัวบอกแค่ 30 รายการ หรือประมาณ 1 ล้านบาทเท่านั้น โดยใช้ช่องว่างของระบบจัดการภายในที่หละหลวม และทำเพียงลำพัง ส่วนสาเหตุที่ลงมือเพราะติดหรู"