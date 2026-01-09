หนุ่มสตูลสู้ชีวิตขาย “ปลาหมึกกล้วยไข่ย่างเตาถ่าน” เสิร์ฟความอร่อยสดใหม่ริมหาดปากบารา

สตูล – หนุ่มสตูลสู้ชีวิตขายอาหารทะเลปิ้งย่างริมชายหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล โดยเฉพาะปลาหมึกกล้วยไข่สดใหม่ที่ได้มาแบบวันต่อวัน ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการลิ้มรสอาหารทะเลสด สะอาด ราคาย่อมเยา โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในร้านอาหารขนาดใหญ่
ของอร่อยริมทะเลยังคงเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เสมอ โดยเฉพาะปลาหมึกกล้วยไข่ย่างเตาถ่าน สดใหม่จากทะเลสตูล ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากบริเวณชายหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เมื่อหนุ่มสตูลหัวใจนักสู้ ใช้ชีวิตเรียบง่าย สร้างอาชีพจากวัตถุดิบท้องถิ่น ขายดีจนลูกค้าและนักท่องเที่ยวแวะอุดหนุนกันแน่นทุกวัน
นายเกชา ลัดเลีย อายุ 43 ปี ชาวสตูลที่อาศัยอยู่ใกล้ชายทะเล เป็นพ่อค้าหนุ่มมาดเซอร์ ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิต โดยใช้พื้นที่และทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ด้วยการนำรถจักรยานยนต์มาดัดแปลงเป็นรถซาเล้งสามล้อพ่วง ออกขายอาหารทะเลปิ้งย่างริมชายหาดปากบาราในช่วงบ่ายถึงเย็นของทุกวัน ในชื่อร้าน “บังสัน ราชาซีฟู๊ด” จุดเด่นของร้าน คือ ปลาหมึกกล้วยไข่ ตัวใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือ ซึ่งเป็นปลาหมึกไข่แน่น สดใหม่จากทะเล โดยในช่วงเช้าของทุกวัน นายเกชาจะออกไปรอรับเรือประมงพื้นบ้านที่กลับเข้าฝั่ง เพื่อรับซื้ออาหารทะเลสด ๆ ถึงเรือบริเวณริมชายหาด บางส่วนครอบครัวก็ออกเรือไปหาเอง ทำให้ได้วัตถุดิบสดใหม่วันต่อวัน ก่อนนำมาคัดเลือกและเตรียมปิ้งย่างบนเตาถ่านแบบพอสุก ส่งกลิ่นหอมชวนรับประทาน
ปลาหมึกย่างขายในราคาตัวละ 100 บาท หรือแบบเสียบไม้ราคาเริ่มต้นเพียงไม้ละ 10 บาท เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟูดรสจัดจ้านที่ปรุงเอง ยิ่งช่วยชูรสความหวานของเนื้อปลาหมึกและไข่แน่น ๆ จนกลายเป็นเมนูยอดนิยมที่ลูกค้าต่างบอกต่อกันปากต่อปาก นอกจากนี้ ภายในรถพ่วงยังจัดวางอาหารทะเลหลากหลายชนิดในตู้กระจกใส ทั้งปลาหมึกสาย ปลาหมึกทั่วไป รวมถึงเมนูยำต่าง ๆ จากหอยแครง หอยนางรม ยำแมงกะพรุน และยำหอยแลงภู ราคาเริ่มต้นถ้วยละ 50–60 บาท ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการลิ้มรสอาหารทะเลสด สะอาด ราคาย่อมเยา โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในร้านอาหารขนาดใหญ่
นายเกชา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ร้านลักษณะรถพ่วงเคลื่อนที่แบบนี้ขายมานานเกือบ 5 ปี ยังคงยึดหลักขายในราคาที่เหมาะสม ไม่ปรับขึ้นง่าย ๆ พร้อมเน้นความสะอาดและการบริการเป็นกันเอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศการกินอาหารทะเลสด ๆ ริมชายหาด พร้อมชมวิวธรรมชาติสวยงาม โดยทางร้านมีโต๊ะเล็ก ๆ และเสื่อปูให้นั่งรับลมทะเลอย่างสบาย
ด้านลูกค้ารายหนึ่ง กล่าวว่า เดินทางมาตามคำแนะนำของเพื่อน เมื่อได้ลองชิมปลาหมึกย่างรู้สึกประทับใจในความสดและรสชาติของน้ำจิ้มซีฟูด อีกทั้งบรรยากาศริมทะเลและพ่อค้าที่เป็นกันเอง ทำให้การนั่งกินปลาหมึกย่างครั้งนี้อร่อยและน่าจดจำมากยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถแวะอุดหนุนได้บริเวณชายหาดปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ในช่วงบ่ายถึงเย็นของทุกวัน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 062-1522551 และเฟซบุ๊ก “บังสัน ราชาซีฟู๊ด”