อัยการสูงสุดเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตงแห่งใหม่ รองรับการปฏิบัติงานในพื้นที่

นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดงานและเปิดผ้าแพรคลุมป้ายเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตงแห่งใหม่ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตงแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนสโมสร ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากร พร้อมรองรับการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายทวีศักดิ์ ตันรัตนกุล ผู้ตรวจการอัยการ นางสาวอภิพร จันทพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 9 นายประทักษ์พงศ์ ลิ้มสกุล อัยการจังหวัดเบตง นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง นายทัดเทพ จุทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ดูดิง ผกก.สภ.เบตง พ.ต.อ.ทศพล พลอยงามผกก.สภ.อัยเยอร์เวง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี
อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตงแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนสโมสร ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยได้รับอนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเบตง เป็นอาคารสูง 4 ชั้น พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 128,961,000 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และได้ย้ายที่ทำการมาปฏิบัติราชการ ณ อาคารแห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นมา