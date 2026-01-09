ตม.สตูลส่งความสุขถึงบ้านนำของขวัญวันเด็กมอบให้ครอบครัวเด็กน้อย 2 พี่น้องที่ยากลำบาก

สตูล - ตม.สตูลส่งความสุขถึงบ้านนำของขวัญวันเด็ก ทั้งของเล่น นมกล่อง ขนม แพมเพิส และสิ่งของจำเป็น ไปมอบให้กับครอบครัวเด็กน้อย 2 พี่น้อง ในพื้นที่ชุมชนคลองขุด 13 เทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพื่อเติมรอยยิ้มและกำลังใจก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ
วันนี้ (9 ม.ค.) พ.ต.อ.เจริญพงษ์ ขันติโล ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา ตม.สตูล ลงพื้นที่นำของขวัญวันเด็ก ทั้งของเล่น นมกล่อง ขนม แพมเพิส และสิ่งของจำเป็น ไปมอบให้กับเด็กน้อย 2 พี่น้องถึงบ้าน ในพื้นที่ชุมชนคลองขุด 13 เทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพื่อเติมรอยยิ้มและกำลังใจก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งครอบครัวดังกล่าวอาศัยอยู่ในบ้านเช่าห้องแถว ค่าเช่าเดือนละ 500 บาท ไม่มีน้ำประปาใช้ ต้องอาศัยบ่อน้ำบาดาลที่อยู่ห่างจากตัวบ้าน เดินตักน้ำมาเก็บไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยหนึ่งในลูกชายป่วยเป็นโรคลมชักและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เด็กชายชนาธิป ขุนหนอน อายุ 6 ปี หรือ “น้องกัปตัน” ผู้ป่วยโรคลมชักเดินไม่ได้ ต้องคลานอยู่กับพื้น ได้รับของเล่นและขนมด้วยรอยยิ้มสดใส ขณะที่น้องชาย เด็กชายภานุกร ขุนหมอน อายุ 3 ปี หรือ “น้องกวิน” ก็วิ่งเล่นอย่างซุกซนท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น พี่ ๆ ตำรวจช่วยป้อนนม ป้อนขนม และพูดคุยอย่างเป็นกันเอง สร้างช่วงเวลาแห่งความสุขที่หาได้ยากสำหรับครอบครัวนี้
พ.ต.อ.เจริญพงษ์ ขันติโล ผกก.ตม.จว.สตูล กล่าวว่า เด็กพิเศษและเด็กป่วยเหล่านี้มีข้อจำกัดในการออกไปร่วมกิจกรรมวันเด็ก ทั้งลำบากตัวเด็กเองและลำบากผู้ปกครอง จากการลงพื้นที่พบว่าครอบครัวนี้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างยากลำบาก แม่ต้องดูแลลูกทั้ง 2 คนเพียงลำพัง โดยเฉพาะลูกชายที่ป่วยเป็นโรคลมชัก ส่วนพ่อทำงานก่อสร้างรับจ้างเป็นรายวัน ทำให้ในวันเด็กปีนี้โอกาสที่จะพาลูกออกไปเที่ยวแทบเป็นไปไม่ได้
“ตม.สตูลจึงอยากนำความสุขมาส่งถึงบ้าน อยากเห็นรอยยิ้มของเด็ก ๆ แม้จะเป็นเพียงของขวัญเล็ก ๆ แต่หวังว่าจะทำให้น้อง ๆ และครอบครัวรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ยังมีพี่ ๆ ตำรวจคอยห่วงใยและพร้อมช่วยเหลือ” ผกก.ตม.สตูล กล่าว
ด้านนางสาวสุทธิณี สายสุดตา อายุ 24 ปี หรือ “ต้า” มารดาของเด็กทั้งสองคน เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมาก ไม่เคยคิดว่าจะมีหน่วยงานราชการเข้ามาดูแลใกล้ชิดเช่นนี้ โดยเฉพาะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล ที่นำทั้งของใช้จำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง รวมถึงของเล่น แพมเพิร์ส และนมกล่อง มาให้ลูก ๆ ขอบคุณท่านผู้กำกับและพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคนมาก ๆ ที่ไม่ลืมเด็ก ๆ อย่างลูกของตน อย่างน้อยวันเด็กปีนี้แม้จะไม่ได้พาเขาไปเที่ยว แต่ลูก ๆ ก็มีรอยยิ้มและมีความสุขแล้ว