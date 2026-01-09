นราธิวาส - กกต.นราธิวาส ยืนยันความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบการร้องเรียนหรือการกระทำพฤติกรรมทุจริตเลือกตั้งในพื้นที่
วันนี้ (9 ม.ค.) นายนันทพล ภาชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ขณะนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รวมถึงนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ซึ่งร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านการเลือกตั้งให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ทั้งการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และการออกเสียงประชามตินั้น
ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาสได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาและตรงกับช่วงวันหยุดยาว ซึ่งอาจจะส่งผลให้ประชาชนบางส่วนพลาดการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไป
นายนันทพล ภาชื่น กล่าวถึงข้อมูลผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตมีจำนวนมากกว่าภายในเขต ประมาณ 5,000 คน ขณะที่ผู้ลงทะเบียนภายในเขต มีประมาณ 3,000 คน ซึ่งสะท้อนว่ามีประชาชนจากจังหวัดอื่นที่มาพำนักในจังหวัดนราธิวาสมีเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังพบอีกว่าในกลุ่มของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ จะมีความตื่นตัวในการใช้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเป็นพิเศษ
สำหรับกำหนดการใช้สิทธิ์นั้น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 จะเป็นวันเลือกตั้ง ส.ส. สำหรับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า โดยที่ประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรแบบแบ่งเขต และบัตรแบบบัญชีรายชื่อ ส่วนการออกเสียงประชามติ จะมีการกำหนดออกเสียงพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันรับสมัครฯ จนถึงขณะนี้ ยังไม่พบการร้องเรียนหรือการกระทำพฤติกรรมทุจริตเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งในเรื่องการซื้อเสียง หรือการหาเสียงผิดรูปแบบ โดยชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดหาข่าวได้รายงานสถานการณ์เข้ามาเป็นประจำทุกวัน
นอกจากนี้ ในวันที่ 13 มกราคม 2569 นี้ สำนักงาน กกต.จังหวัดนราธิวาส จะกำหนดจัดกิจกรรม สมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง 5 เขต รวมผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน เพื่อชี้แจงถึงกติกา สิ่งที่สามารถทำได้ สิ่งที่ห้ามทำ และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ในการหาเสียง เพื่อมุ่งสู่การเลือกตั้งที่ สุจริต เที่ยงธรรม และโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส