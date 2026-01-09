ตร.จับผู้ต้องหาขโมยทองโรงรับจำนำเทศบาลนครตรัง 1 ราย ซึ่งเป็น 1 ในคนถือกุญแจตู้เซฟ

ตรัง – ตร.รวบผู้ต้องหาขโมยทองโรงรับจำนำเทศบาลนครตรังแล้ว 1 ราย ซึ่งเป็น 1 ในคนถือกุญแจตู้เซฟ สารภาพติดหนี้พนันออนไลน์และแอบทำมานานแล้ว เร่งสอบสวนขยายผลต่อหลังพบทองหายไปถึง 200 รายการ
วันนี้ (9 ม.ค.) จากกรณีทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณที่ประชาชนนำไปจำนำไว้กับสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง (โรงรับจำนำ) ได้ถูกคนร้ายโจรกรรมหายไปจากตู้เซฟภายในที่ทำการสถานธนานุบาลฯ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด ศาลจังหวัดตรัง ได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้ว 1 คน หลังใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน ทราบชื่อคือ นายนิพิฐพนธ์ เล้นสิ้น ซึ่งเป็น 1 ในคนถือกุญแจตู้เซฟ โดยเจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบสวนเคร่งเครียดที่ห้องสืบสวน สภ.เมืองตรัง หลังได้หลักฐานสำคัญเชื่อมโยง ซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพว่า ติดหนี้พนันออนไลน์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่ามีทรัพย์หายไปประมาณ 200 รายการ แต่เจ้าตัวรับสารภาพว่าเอาไปเพียง 30 รายการ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยทองคำทั้งหมดนำไปตระเวนขายตามร้านรับจำนำต่าง ๆ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผล
อย่างไรก็ตามที่น่าตกใจคือ ผู้ต้องหารายนี้รับสารภาพว่า ได้เคยขโมยทองคำรับจำนำออกไปหมุนเวียนจำนำตามร้านต่างๆ เพื่อเอาเงินมาหมุนเวียนใช้หนี้มาแล้วหลายครั้งแล้ว โดยจะเลือกเอาเฉพาะทองคำที่คิดว่าเจ้าของทรัพย์ใช้เวลาในการไถ่ถอน และเมื่อถึงเวลาไถ่ถอนก็จะรีบไถ่ทองคำดังกล่าวออกมากลับเข้าตู้เซฟ และนำทองคำชิ้นอื่นออกไปจำนำต่อ
ด้าน นายธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง บอกว่า ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงทรัพย์สิน ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ จ.ส.ท. ทั้งฝ่ายรักษากฎหมาย ฝ่ายรักษาสถานที่ และฝ่ายฝ่ายผู้จัดการใหญ่ อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทรัพย์ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ หากพบในส่วนที่สูญหายก็จะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม โดยการตรวจนั้นจะตรวจทรัพย์ทั้งหมดไม่ได้ตรวจเฉพาะทองคำเท่านั้น และจะตรวจไล่เป็นรายเดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 เป็นต้นมา คาดว่าการตรวจจะแล้วเสร็จในวันเสาร์นี้ เนื่องจากสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังมีทรัพย์จำนวนมาก ขอให้ประชาชนมั่นใจในสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังต่อไป
ส่วนเรื่องมีประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่ ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะจะมีระบบวิธีการเรื่องงบประมาณอยู่แล้ว ส่วนทรัพย์อะไรที่หายไปมีประมาณกี่รายการต้องรอเจ้าหน้าที่ จ.ส.ท. สรุปหลังตรวจแล้วเสร็จ ส่วนทางตำรวจทำหน้าที่เรื่องคดีอาญา ซึ่งทั้งหมดจะมี 3 ส่วน คือ คดีแพ่ง คดีอาญา และเรื่องวินัย
ขณะที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง ได้เลื่อนกำหนดเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 12 ม.ค.69 ส่วนทรัพย์ของประชาชนที่นำมาจำนำในเดือนสิงหาคม 2568 ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการจ่ายดอกเบี้ย ทางสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง จะขยายเวลารับจำนำจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 5 เดือน 30 วัน