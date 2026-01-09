เกาะสมุยรวบหัวโจกสมาชิกแก๊งกรรโชกทรัพย์ ซีอีโอบริษัทตัวแทนขายรถยนต์รัสเซีย

สุราษฎร์ธานี - ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บุกจับกุมหัวโจก ชาวรัสเซีย ตัวการวางแผนสมาชิกแก๊งขู่กรรโชกทรัพย์ CE0 บริษัทตัวแทนขายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในรัสเซีย เสียหายกว่า ล้านรูเบิล หลังก่อเหตุหลบหนีมากบดานพักโรงแรมหรูบนเกาะสมุย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้สั่งการให้ สตม.สกัดกั้น ตรวจสอบ ระดมจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะจัดตั้งนอมินี รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ล่าสุดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รับการประสานจากกองการต่างประเทศ กรณีสถานเอกอัครราชฑูตรัสเซียประจำประเทศไทย ขอความร่วมมือในการจับกุม และ ผลักดันบุคคลสัญชาติรัสเซีย กลับไปยังภูมิลำเนา โดยขอให้จับกุม และ ผลักดัน นายไอรัท หรือ MR.SIBGATULLIN AIRAT สัญชาติรัสเซีย กลับไปดำเนินคดียังประเทศรัสเซีย เนื่องจาก นายไอรัท ชาวรัสเซียรายนี้ ได้ร่วมกับเพื่อนชาวรัสเซีย จำนวน 3 ราย ร่วมกัน ก่อเหตุขู่กรรโชกทรัพย์สินของผู้อื่น เป็นเงินจำนวนมาก
เหตุเกิดในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2567 ถึงพฤศจิกายน 2568 ซึ่งได้ร่วมกันวางแผน ทำการข่มขู่เหยื่อว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงต่อสิทธิ และ ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ยักษ์ใหญ่ ของประเทศรัสเซีย โดยกลุ่มคนร้ายได้เรียกร้องเงินสกุลรัสเซียจำนวนกว่า 1,000,000 รูเบิล จากซีอีโอของบริษัทดังกล่าว เพื่อแลกกับการที่จะไม่ดำเนินการตามคำขู่ จนซีอีโอของบริษัทเกิดความหวาดกลัวและโอนเงินไปให้จำนวนกว่า 1,000,000 รูเบิล
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สหพันธรัฐรัสเซียได้ดำเนินการสอบสวน และ มีคำสั่งอนุมัติในคดีอาญาให้จับกุมตัวกลุ่มคนร้ายรวมทั้งนายไอรัท หรือ MR.SIBGATULLIN AIRAT สัญชาติรัสเซียรายนี้ เพื่อดำเนินคดี แต่พบข้อมูลว่า นายไอรัท ได้หลบหนีมากบดานในประเทศไทย และ ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย มีพฤติกรรมเปลี่ยนที่พักไปเรื่อยๆ เพื่อหลบหลีกการติดตามจากเจ้าหน้าที่
ต่อมาเจ้าหน้าที่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้สืบทราบว่า นายไอรัท หรือ MR.SIBGATULLIN AIRAT สัญชาติรัสเซีย น่าจะหลบหนีมากบดานในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี จึงได้เสนอ ผบก.ตม.6 พิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ออกสืบสวนติดตามตัว
โดยจากการตรวจสอบการแจ้งที่พักอาศัยของระบบไบโอเมตริก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทราบว่าครั้งสุดท้ายได้พักอาศัยอยู่ที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่ง ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวย่านหาดใน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย เจ้าหน้าที่ จึงได้ไปตรวจสอบ จนแน่ชัดว่าพักอยู่กับแฟนสาวที่โรงแรมดังกล่าวจริง
จึงได้วางแผนเข้าทำการควบคุมตัว พบ นายไอรัท หรือ MR.SIBGATULLIN AIRAT นั่งอยู่ที่บริเวณริมสระน้ำหน้าห้องพักพร้อมกับแฟนสาว เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่าน ขณะเข้าจับกุม เจ้าหน้าที่สืบสวน ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ได้แสดงตัวให้ทราบและนำคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแจ้งแก่ นายไอรัท หรือ MR.SIBGATULLIN AIRAT และ ควบคุมตัวเพื่อดำเนินการผลักดันส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศต้นทางตามคำร้องขอต่อไป
ด้าน พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองทุกจังหวัด กวดขันจับกุมคนต่างชาติที่กระทำความผิด รวมถึงผู้ที่หลบหนีการกระทำความผิดเข้ามากบดานในประเทศไทยจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกราย หากท่านพบเห็นการกระทำผิดหรือมีข้อมูลการกระทำผิดของ คนต่างชาติในพื้นที่ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน 1178 หรือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 077-423440 หรือที่เวปไซด์ WWW.SURATTANI IMMIGRATION.GO.TH.