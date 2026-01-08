อบจ.สงขลา สานฝันเยาวชนนักเตะ U12 รายการ “Tsubasa Cup” ที่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวให้โอวาทแก่ทีมนักกีฬา Songkhla PAO และสตาฟโค้ช ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการ “Captain Tsubasa Cup 2026” พร้อมด้วย นายธนิศร์ ทองสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามประธานจัดการแข่งขัน “สงขลา คัพ 68” ครั้งที่ 2 Road to Japan เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล “Captain Tsubasa Cup 2026” ประเทศญี่ปุ่น โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมส่งทีมนักกีฬา ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก
พร้อมกันนี้ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้พบปะพ่อแม่ผู้ปกครอง ทีมสตาฟโค้ช และลูก ๆ นักกีฬา พร้อมกล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า
“วันนี้ ลูก ๆ เป็นตัวแทนของคนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนของประเทศไทย ขอให้ลูก ๆ ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ ชาวสงขลาและคนไทย ขอส่งกำลังใจให้ลูก ๆ ทุกคน”
สำหรับทีม Songkhla PAO เป็นทีมชนะเลิศจากรายการ “สงขลา คัพ 68” ครั้งที่ 2 Road to Japan เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย และจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกับ 32 ทีมจากทั่วโลก ในรายการ “Captain Tsubasa Cup 2026” ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2569 ณ สนาม Shinkoiwa Sports Ground Tokyo ประเทศญี่ปุ่น