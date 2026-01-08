อำเภอเบตงจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการการเลือกตั้ง อบต.ยะรม

ยะลา – อำเภอเบตงจัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่จะมีขึ้นใรวันที่ 11 ม.ค.69 นี้
วันนี้ (8 ม.ค.) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้ง (รปภ.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนรับทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่สำหรับการเลือกตั้ง อบต. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 ม.ค. 2569 โดยมี นายวิโรจน์ จงอุรุดี ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม นายประเทือง ถึงดี นางมยุรีย์ ศรีสุวรรณ์ และนางสาวรพีพร สิงโต วิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้ง, คณะผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดยะลา, คณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง, คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้ง เข้าร่วมการอบรม
นายวิโรจน์ จงอุรุดี ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมแนะนำเครื่องมือและสื่อประกอบการอบรม การบรรยายขั้นตอนและการฝึกการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง การเตรียมจัดสถานที่เลือกตั้ง และการดำเนินงานภายหลังการนับคะแนน เป็นต้น รวมถึงการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดให้การเลือกตั้งในแต่ละหน่วยดำเนินไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และเป็นธรรม
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กล่าวอีกว่า สำหรับ ต.ยะรม มี 12 หน่วยเลือกตั้ง แต่ละหน่วยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 9 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้ง (รปภ.) 4 คน รวมเป็น 13 คน ซึ่ง ต.ยะรม มีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7,557 คน จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ ทั้งนี้การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของชุมชนท้องถิ่นของเรา
ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2569 และในช่วงหลังวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม 2569 ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th