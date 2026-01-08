ร้านทำป้าย-ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จ.ตรังคึกคัก โกยเงินช่วงเลือกตั้ง ส.ส.

ตรัง - ร้านทำป้ายและออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ใน จ.ตรัง โกยเงินช่วงเลือกตั้ง ส.ส. หลังมีลูกค้านักการเมืองเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จนต้องจ้างพนักงานเพิ่ม และขยายเวลาทำงานถึงเที่ยงคืน
วันนี้ (8 ม.ค.) นายอุทัย ดุลยกุล เจ้าของร้านไอแอมพริ้นติ้ง ถนนห้วยยอด ซอย 8/1 ร้านทำป้ายและออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในจังหวัดตรัง กล่าวยอมรับว่า ในช่วงนี้มีปริมาณงานเยอะขึ้นมาก เนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ วันเด็ก โดยเฉพาะการเลือกตั้ง นับตั้งแต่ อบต. และล่าสุดการเลือกตั้ง ส.ส. ยิ่งทำให้มีลูกค้านักการเมืองเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งป้ายไวนิล และบัตรเล็กแนะนำตัว จนต้องสลับคิวงานหน้าร้าน ทำให้บรรยากาศธุรกิจครึกครื้น และถือเป็นช่วงเวลากอบโกยของผู้ประกอบการผลิตสื่อ เนื่องจากมียอดที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง
ปกติทางร้านจะปิดเครื่องปริ้นประมาณ 5 โมงครึ่งของทุกวัน แต่ช่วงนี้น้องๆ พนักงานทั้ง 7 คน จะทำโอทีต่อไปจนถึง 4 ทุ่ม จากนั้นตนเองซึ่งพักอยู่ในร้าน ก็จะเดินเครื่องปริ้นงานต่อจนถึงเที่ยงคืน เพื่อเร่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มการเมือง เพราะหากได้สื่อไปเร็ว ก็จะนำไปติดตั้งในพื้นที่ตามมุมเด่นๆ หรือจุดเด่นๆ ได้เร็ว มิเช่นนั้นลูกค้าก็จะเสียโอกาสไป ทำให้ต้องเปิดรับพนักงานฝ่ายติดตั้งเพิ่ม เพื่อให้ทันต่องานที่เพิ่มขึ้น
ช่วงก่อนหน้านี้ทางร้านก็มีงานลูกค้าประจำเข้ามาไม่ขาดสายอยู่แล้ว เช่น งานแต่ง งานศพ งานส่วนราชการต่างๆ ซึ่งจะต้องบริหารงานให้ทันตามเวลาที่จัด แต่พอมีการเลือกตั้งเข้ามา ก็ทำให้มีงานเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง และนานๆ จะมีครั้ง จึงต้องช่วยวางแผนการผลิตให้เหมาะสม ขนาดช่วงหยุดยาวปีใหม่ ก็ยังมีน้องๆ พนักงานบางคนมาช่วยกันทำงานที่ออเดอร์เอาไว้ก่อนหน้าจนเสร็จสิ้น
คาดว่าจะมีงานเข้ามาอีกระลอกใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง ทำให้ช่วงเลือกตั้งใหญ่เป็นช่วงโกยเงินของร้านทำป้ายไวนิล และสื่อสิ่งพิมพ์ในจังหวัดตรัง