ศอ.บต. เปิดบ้านจัดกิจกรรม “SBPAC Land ดินแดนแห่งความสนุก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ยะลา - ศอ.บต. เปิดบ้าน จัดกิจกรรม “SBPAC Land ดินแดนแห่งความสนุก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จัดทัพสื่อการเรียนรู้เสิร์ฟเด็กและเยาวชนกว่า 2,500 คน
วันนี้ (8 ม.ค.) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เปิดบ้าน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “SBPAC Land ดินแดนแห่งความสนุก” เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมสนุกกว่า 2,500 คน โดย ศอ.บต. ได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้ อาทิ ท้องฟ้าจำลอง ตรวจฟันเด็กฟรี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแข่งขันเรียงแก้ว (สแต็ค) ธนาคารสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมแสดงความสามารถและกิจกรรมนันทนาการอื่น เพื่อรับของรางวัลเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม สร้างปฏิสัมพันธ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุกศาสนา ให้มีความกล้าแสดงออก เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและอนาคตของชาติ ซึ่ง ศอ.บต. เน้นความสนุกสนาน สร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ โดยตั้งใจจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของน้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปีที่ว่า “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” เพื่อสื่อถึงการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักและภูมิใจในชาติไทย รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมและโลก เยาวชนที่ดี จะต้องเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากมีความเก่งแล้วต้องมีความดีในตัวเอง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมชายแดนใต้ให้น่าอยู่ และขับเคลื่อนประเทศชาติให้มีความมั่นคง
SBPAC Land ดินแดนแห่งความสนุก ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขแก่เด็ก ๆ อาทิ โรงเรียนรัฐ-เอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มาร่วมกันส่งมอบความสุข เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่