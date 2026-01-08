โค้งสุดท้ายการเมืองท้องถิ่น อบต.แป-ระ ทีมพลังพัฒนาแป-ระใหม่ เปิดเวทีใหญ่ขอโอกาสเข้ามมาเปลี่ยนเมือง

สตูล – โค้งสุดท้ายการเมืองท้องถิ่น อบต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล “รองผึ้ง” หรือ ปิยกัญญ์ สตันน๊อด จากทีมพลังพัฒนาแป-ระใหม่ นำทีมเปิดเวทีใหญ่ประกาศขอโอกาสเป็นนักการเมืองหญิงรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาเปลี่ยนเมือง
วันนี้ (8 ม.ค.) ที่จังหวัดสตูล สนามการเลือกตั้งระดับประเทศในพื้นที่เริ่มคึกคัก พรรคการเมืองต่าง ๆ เร่งติดป้ายหาเสียงแนะนำตัวเองและนโยบายกันอย่างดุเดือด แต่ที่ต้องจับตาอีกสนามคือ โค้งสุดท้ายของสนามท้องถิ่น อบต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล ที่จะมีการเลือกตั้งกันในวันที่ 11 มกราคม 2569 นี้ โดย “รองผึ้ง” หรือ นางสาวปิยกัญญ์ สตันน๊อด ผู้สมัครนายกเบอร์ 3 จากทีมพลังพัฒนาแป-ระใหม่ ได้เปิดเวทีใหญ่ประกาศขอโอกาสเป็นนักการเมืองหญิงรุ่นใหม่เพื่อเข้ามาเปลี่ยนเมือง
นางสาวปิยกัญญ์ สตันน๊อด เปิดเผยอย่างมั่นใจว่า จุดแข็งของการเป็นผู้หญิงคือ “การเข้าถึงก้นครัว” สามารถเข้าไปสวมกอดและสลามกับพี่น้องผู้สูงอายุและสตรีได้อย่างเป็นกันเอง พร้อมย้ำว่าแม้จะหาเสียงซ้อนกับสนาม สส. แต่ชาวบ้านไม่สับสนแน่นอน เพราะมีเป้าหมายในใจชัดเจนแล้วว่าจะเลือกใครมาเป็นผู้นำตำบล
ศึกครั้งนี้จึงเป็นบทพิสูจน์สำคัญของพลังคนรุ่นใหม่ ทั้งในสนามเล็กและสนามใหญ่ ว่าจะคว้าชัยใจชาวสตูลได้หรือไม่