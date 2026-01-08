น้ำทะเลหนุน คลื่นลมแรง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ปิดนำเที่ยวเป็นการชั่วคราว 1 วัน หวั่นไม่ปลอดภัย

สุราษฎร์ธานี - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกาศงดนำเที่ยว ในพื้นที่เขตอุทยานฯ เป็นการชั่วคราว 1 วัน 8 ม.ค.นี้ จากสภาพอากาศแปรปรวน น้ำทะเลหนุนคลื่นในทะเลมีกำลังเเรง หวั่นจะเกิดอัตรายกับการเดินทางในทะเล
วันนี้ ( 8 ม.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ในพื้นที่เกาะสมุย รวมถึง เกาะพะงัน ท้องฟ้าครึ้ม คลื่นลมในทะเลมีกำลังเเรงขึ้น โดยที่บริเวณท่าเรือนำเที่ยวบ้านหน้าทอน เรือทัวร์นำเที่ยวได้นำเรือทอดสมอ ผูกเรือจอดไว้ ที่ท่าเทียบเรือจำนวนมากพร้อมหยุดให้บริการ และที่สำนักงาน บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด ที่สะพานกลางท่าเทียบเรือบ้านหน้าทอน มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่รอจะเดินทางออกจากเกาะสมุย
ขณะที่ ร้านอาหารบริเวณชายทะเล หาดบ้านบางปอ ผู้ประกอบการเก็บเก้าอี้-โต๊ะอาหาร และเตียงนอนบนชายหาดขึ้นมาไว้ เนื่องจากชายหาดมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาจนถึงร้านอาหาร
ในขณะเดียวกัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ได้ประกาศ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเป็นการชั่วคราว ตามที่ ศูนย์อุตนิยมวิทยาภาคใต้ฝังตะวันออก ได้มีประกาศ ฉบับที่ 4 (4/2569) เรื่อง คลื่นลม แรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 7-9 มกราคม 2569 ) โดยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ เย็นกำลังค่อนช้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรลุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลัง ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 7-9 มกราคม 2569 คลื่นสมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีผนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นที่ขัดเข้าหาฝัง ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวัง ในการเดินเรือหลีกเสียงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 7-9 มกราคม 2569
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากการเดินทาง การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะย่างทอง จึงขอปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 8 มกราคม 2569 มีกำหนด 1 วัน และและหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง