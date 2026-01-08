กระหึ่มเกาะภูเก็ต ทุ่มกว่า 800 ล้าน จัด EDC Thailand 2026 ยกระดับภูเก็ตสู่ศูนย์กลางดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งเป้าคนเข้า 1.5 แสนคน เงินสะพัดกว่า 2.5 พันล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – EDC จัดใหญ่กระหึ่มเกาะภูเก็ต ทุ่มทุนกว่า 800 ล้าน เนรมิตพื้นที่กว่า 3 หมื่น ตรม. จัด EDC Thailand 2026 16-18 ม.ค.นี้ คาดคนเข้างาน 1.5 แสนคน ทำเงินสะพัดกว่า 2,500 ล้าน พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ 5 ปี ยกระดับภูเก็ตสู่ศูนย์กลางดนตรีอิเลกทรอนิกส์แห่งเอเชียบนเวทีโลก
Future Vibes (Thailand) ร่วมกับ Insomniac บริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนท์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ผู้สร้างสรรค์เทศกาลดนตรี Electric Daisy Carnival (EDC) หนึ่งในเฟสติวัลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ และทรงอิทธิพลที่สุดของโลก ประกาศการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ EDC Thailand 2026 พร้อมเดินหน้าวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศกาลในระยะยาว เพื่อผลักดันจังหวัดภูเก็ต สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านดนตรี และอีเวนต์ระดับนานาชาติ จัดงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 7 มกราคม 22569 ที่ The Title Sales Gallery บางเทา โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลตำรวจตรีสินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอถลาง Mr. Justin Spagg Senior Vice President - Production, Operations & Experience Insomniac นายดรงค์ หุตะจูฑะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เกียรติเข้าร่วม
นายณพมนัส สังขทรัพย์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิวเจอร์ ไวบ์ส จำกัด กล่าวว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน EDC Thailand ครั้งแรกในปี 2025 ที่จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 150,000 คน และได้รับการจัดอันดับให้เป็นเทศกาล EDC ที่มีผู้เข้าชมมากเป็น อันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวได้ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลก พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
ในปีนี้เราได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16-18 มกราคม 2569 ที่จะถึงนี้ ณ Rhythm Park Phuket ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภายใต้แนวคิด “Bigger, Brighter, and More Immersive Than Ever” โดยในปีนี้งานจะขยายสเกลทั้งด้านพื้นที่มากกว่าปีที่แล้วถึง 2 เท่า เป็น 340,000 ตรม. โปรดักชัน และประสบการณ์ผู้ร่วมงาน พร้อมนำมาตรฐานการจัดงานระดับเดียวกับ EDC Las Vegas มาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก
“โดยปีนี้เราใช้เงินลงทุนในการจัดงานกว่า 800 ล้านบาท ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 120,000 คน ซึ่งขณะนี้บัตรเข้าร่วมงานถูกจับจองไปแล้วกว่า 100,000 .ใบ และคาดว่าตลอดการจัดงานจะมีเงินสะพัดในภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท โดยคิดจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเดินทางมาร่วมงานอยู่ที่คนละ 60,000 บาท ซึ่งขณะนี้เท่าที่ทราบห้องพักโรงแรมรอบๆ สถานที่การจัดงานถูกจองเต็มทั้งหมดแล้ว เรามั่นใจว่างานในครั้งนี้จะคึกคักไม่แพ้ปีที่ผ่านมา ซึ่งคึก
“EDC Thailand ไม่ใช่แค่งานดนตรี แต่เป็นการทำงานร่วมกันกับจังหวัดภูเก็ต และชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างกิจกรรมระดับโลกที่เติบโตไปพร้อมกับคนภูเก็ต ในปีที่ผ่านมา งานนี้ช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจท้องถิ่น โรงแรม ร้านอาหาร และแรงงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และในปี 2026 เราตั้งใจขยายการมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน”
ภายในงานประกอบด้วยเวทีการแสดงระดับโลกหลากหลายรูปแบบ อาทิ kineticFIELD, circuitGROUNDS, stereoBLOOM, bionicJUNGLE และ boombox Stage ควบคู่กับการขยายพื้นที่ประสบการณ์เป็นสองเท่า ผ่านการเปิดตัว Downtown EDC ศูนย์กลางกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรม EDM ระดับโลกเข้ากับเอกลักษณ์ของภูเก็ต โดยมีไฮไลต์สำคัญ เช่น Center Tower, Wedding Chapel, Kandi Casino, Diva Show และ Karaoke Battle รวมถึงโซน Binary Beach และงานศิลปะจัดวางทั่วพื้นที่จัดงาน
นอกจากนี้ ในการจัดงานครั้งนี้ ผู้จัดงานได้ทำงานร่วมกับจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานจราจร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งการบริหารจัดการจราจร การจัดระบบการเดินทางเข้า–ออกพื้นที่จัดงาน การดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อการรองรับกิจกรรมระดับนานาชาติของจังหวัดภูเก็ต
งาน EDC Thailand ที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการรองรับอีเวนต์ระดับโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรในพื้นที่ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัย และคำนึงถึงความยั่งยืนของชุมชน และสิ่งแวดล้อม
การกลับมาของ EDC Thailand 2026 ไม่เพียงเป็นเทศกาลดนตรีระดับโลก แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในระยะยาว ภายใต้ปรัชญาของ EDC “All Are Welcome Here.”