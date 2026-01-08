นักท่องเที่ยวไทย -ต่างชาติ แห่เที่ยวล่องแก่งวันละ เกือบ 1 พันคน

พังงา-สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและช่วต่างชาติ แห่ล่องแก่งสองแพรก วันละเกือบ 1,000 คน ร่วมสัมผัสธรรมชาติ - ผจญภัยแบบลุ้นระทึกกลางป่าต้นน้ำ
สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย บริเวณบ้านสองแพรก อำเภอเมืองพังงา ในช่วงนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและผจญภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรม “ล่องแก่งคลองสองแพรก” ได้รับความนิยมอย่างสูง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการวันละเกือบ 1,000 คน
บ้านสองแพรกถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวผจญภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ไฮไลต์สำคัญคือการนั่งแพยางล่องแก่งในคลองสองแพรก ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุก ตื่นเต้น และเร้าใจ จากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวผ่านโขดหิน แก่งน้อยใหญ่ และช่วงน้ำวน สร้างเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มตลอดเส้นทาง ท่ามกลางทิวทัศน์ธรรมชาติอันเขียวขจีของผืนป่าต้นน้ำที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
การล่องแก่งคลองสองแพรกมีระยะทางให้เลือกทั้ง 4 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์ผจญภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมชมความงดงามของลำธาร ป่าไม้ และภูเขา ตลอดเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทาย เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
นอกจากนี้ บ้านสองแพรกยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ ให้เลือกอย่างหลากหลาย อาทิ การเที่ยวชมน้ำตกสองแพรก การนั่งช้างชมธรรมชาติ กิจกรรมดูแลช้าง ให้อาหารช้าง อาบน้ำช้าง รวมถึงกิจกรรมแนวเอ็กซ์ตรีมและแอดเวนเจอร์อื่นๆ ที่ช่วยเติมเต็มความสนุกและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่าง ทำให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน
นายบุญช่วย เล็กขำ ผู้จัดการอันดาแอดเวนเจอร์ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งนิยมการท่องเที่ยวแนวผจญภัย โดยให้เหตุผลว่าล่องแก่งคลองสองแพรกมีเส้นทางที่สนุก เร้าใจ กระแสน้ำไหลผ่านแก่งและโขดหินอย่างต่อเนื่อง สร้างความตื่นเต้นและท้าทาย พร้อมชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดเส้นทาง อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ ปริมาณน้ำในคลองสองแพรกมีน้อย
ทางผู้ประกอบการจึงเปิดให้ล่องแก่งวันละเพียง 2 รอบเท่านั้น คือรอบเช้าเวลา 11.00 น. และรอบบ่ายประมาณ 14.00–15.00 น. โดยมีการปล่อยน้ำจากฝายกั้นน้ำวันละ 2 ครั้ง เพื่อให้สามารถล่องแก่งได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนบ้านสองแพรกอย่างต่อเนื่อง