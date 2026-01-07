เริ่มคึกคัก! “อภิสิทธิ์” ลุยตระเวนขอเสียงชาวเมืองคอนช่วยประชาธิปัตย์ชนภูมิใจไทย

นครศรีธรรมราช - สนามเลือกตั้งนครศรีธรรมราชเริ่มคึกคัก คู่ชนชัดภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ “อภิสิทธิ์” ลุยเองตระเวนขอเสียงโปรยนโนบายแจกตั้งแต่ทารกเกิดรับ 65,000 บาท โตมารับเงินแสน และเบี้ยสูงวัย 1,000 บาทถ้วนหน้า
วันนี้ (7 ม.ค.) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเริ่มทวีความเข้มข้นมากขึ้น ดูเหมือนว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช คู่ชิงหลักใน 9 เขตเลือกตั้งถูกมองว่าจะเป็นการชิงกันระหว่างพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ เป็นหลัก โดยบางเขตอาจมีพรรคกล้าธรรม พรรครวมไทยสร้างชาติ อาจเข้ามาเบียดชิงตำแหน่งสอดแทรกได้เช่นเดียวกัน
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เลือกลงพื้นที่อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอลานสกา เพื่อช่วยผู้สมัครของพรรคหาเสียง
โดยช่วงเช้า นายอภิสิทธิ์ ลงพื้นที่ตลาดสดเทวดา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ช่วยหาเสียงสนับสนุน นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา ผู้สมัคร สส.นครศรีธรรมราช เขต 9 หมายเลข 3 มีประชาชนจำนวนมากที่มาจับจ่ายในพื้นที่ นายอภิสิทธิ์ได้เข้าพบปะขอคะแนนเสียง ก่อนขึ้นเวทีปราศรัย แซวตัวเองว่าแม้จะอยู่การเมืองมา 30 ปี แต่ชาวบ้านยังจำชื่อไม่ได้ เรียกแต่ “หล่อเหมือนเดิม” พร้อมทั้งโปรยนโยบายหลัก คือการต่อยอดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เคยเริ่มไว้ สมัยนี้จะปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาทแบบถ้วนหน้า
นอกจากนี้ยังชูนโยบายด้านการศึกษาและเด็กเกิดใหม่ โดยเสนอเงินขวัญถุงเด็กแรกเกิด 65,000 บาท ในปีแรก และจะมีระบบออมเงินให้เด็กจนมีเงินเก็บ 100,000 บาท เมื่ออายุครบ 18 ปี เพื่อสร้างอนาคตให้คนไทยรุ่นใหม่ ในส่วนของการศึกษา นายอภิสิทธิ์ ยืนยันว่านโยบายเรียนฟรี 15 ปีของประชาธิปัตย์จะต้องถูกยกระดับเป็น "เรียนฟรีจริง" ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง ทั้งระบบพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการเมืองสุจริต และชูเรื่องปราบทุนเทา
ขณะที่ผู้สมัครคนสำคัญในเขตเลือกตั้งนี้คือ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล จากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นตัวเก็งในเขตเลือกตั้งนี้ ยังคงเดินหน้ารณรงค์หาเสียงของตัวเองด้วยการตรงเข้าพบปะกับประชาชนแบบใกล้ชิดทั้งในตลาดและไปพบถึงบ้าน ซึ่งเป็นบุคลิกสำคัญในพื้นที่ของ นางสาวพิมพ์ภัทรา ที่ใช้การงานแบบถึงพื้นที่เน้นการทำงานด้วยตัวบุคคลเป็นหลัก จนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวของนครศรีธรรมราชที่ถูกวิเคราะห์ว่าพรรคการเมืองอาจไม่มีผลในพื้นที่นี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีการตัดสินใจเลือกโดยตัวผู้สมัครเป็นหลัก
ต่อมา นายอภิสิทธิ์ ได้เดินทางต่อมายังอำเภอท่าศาลา เพื่อช่วย นายปฏิวัติ ยุติธรรม ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ ลูกชายของนายสายัณห์ ยุติธรรม หลังจากนั้นได้เข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช เริ่มต้นหาเสียงช่วยนายทรงศักดิ์มุสิกอง ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบกับข้าราชการพนักงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการ
โดยก่อนหน้าที่ นายอภิสิทธิ์ จะเดินทางไปนั้น นายราชิต สุดพุ่ม เจ้าของตำแหน่งเดิมในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้ย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทย ได้มารณรงค์หาเสียงก่อนหน้าแล้ว และได้เข้าพบกับ นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เพื่อหารือหลายโครงการที่ นายราชิต ได้เป็นผู้ผลักดันให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เช่น โครงการห้องเรียนด้วยนวัตกรรมเอไอ