ตร.พบเบาะแสผู้ต้องสงสัยเหตุขโมยทองโรงจำนำเทศบาลนครตรังแล้ว

ตรัง - จ.ส.ท.เร่งตรวจทองคำที่หายไปจากโรงจำนำเทศบาลนครตรัง ด้าน ตร.ล่าสุดพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยแล้ว หลังมีการสอบเจ้าหน้าที่ไปแล้ว 4 ใน 9 ปาก รวมทั้ง 2 ผู้ถือกุญแจ มุ่งปมพนันออนไลน์ หนี้สิน และการเมืองท้องถิ่น
วันนี้ (7 ม.ค.) จากกรณีทองคำทั้งทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณ ที่ประชาชนนำไปจำนำไว้กับสถานธนานุบาล (โรงจำนำ) เทศบาลนครตรัง หายไปจากตู้เซฟ ในช่วงวันหยุดยาว 5 วัน เทศกาลปีใหม่ 2569 โดยเจ้าหน้าที่เพิ่งมาทราบเรื่องหลังสถานธนานุบาลเปิดทำการตามปกติเมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา และมีประชาชนเจ้าของทรัพย์มาติดต่อจ่ายดอกเบี้ย และขอเพิ่มวงเงินจำนำทองคำ ทำให้เรื่องแดง จึงรีบแจ้งความเพื่อให้ตำรวจเร่งติดตามหาคนร้าย และแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจนับทรัพย์จำนำทั้งหมด เพื่อให้ทราบจำนวนที่สูญหาย เบื้องต้นคาดว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ 3-5 ล้านบาท ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสอบสวนหาผู้ก่อเหตุ
ล่าสุด คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กว่า 10 คน พร้อมด้วย นายธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง ได้เร่งเข้าตรวจทรัพย์จำนำภายในสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังแล้ว โดยท้องถิ่นจังหวัดตรัง เปิดเผยขั้นตอนสั้นๆ ว่า จะต้องตรวจทรัพย์อย่างละเอียด คาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 วัน ขณะที่ทางเทศบาลนครตรัง ยังคงปิดทำการสถานธนานุบาลฯ ต่อไปอีกถึงวันที่ 8 มกราคม หรืออาจจะมากกว่านั้น หากกระบวนการตรวจนับทรัพย์รับจำนำแล้วเสร็จไม่ทัน
อย่างไรก็ตาม ตลอดวันนี้ได้มีชาวบ้านเจ้าของทรัพย์จำนวนมาก ได้แวะเวียนมาตรวจสอบบริเวณด้านหน้าอาคารสถานธนานุบาลฯ ไม่ขาดสาย บางคนไม่ทราบเรื่อง แต่มาเพื่อจะจ่ายดอกเบี้ย หรือเพิ่มวงเงินจำนำ แต่ต้องกลับไป ขณะที่อีกจำนวนมากทราบเรื่องข่าวทองคำถูกโจรกรรมหายไปจากตู้เซฟ จึงมาเพื่อตรวจสอบ เพราะห่วงกังวลว่าทองคำของตนเองจะเป็นหนึ่งในจำนวนทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ถูกโจรกรรมหายไปดังกล่าว รวมทั้งไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากนี้ว่าจะต้องไปแจ้งความ หรือแสดงตนว่ามีทรัพย์ของตนเองจำนำไว้กับสถานธนานุบาลด้วยหรือไม่
ขณะที่บางคนมาพร้อมตั๋วจำนำ ระบุว่า นำสร้องคอทองคำ ซึ่งเป็นมรดกของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาจำนำไว้ เพื่อเอาเงินไปหมุนจ่ายค่าเทอมให้ลูกก่อน ตั้งใจว่าจะจำนำเพียง 1 เดือนเท่านั้น เพราะดอกเบี้ยถูกกว่าโรงรับจำนำเอกชน และจำนำร้านทอง โดยตั้งใจจะมาไถ่ถอนคืนในวันนี้ แต่มาเกิดเรื่องเสียก่อน ไม่แน่ใจว่าสร้อยของตนเองหายไปด้วยหรือไม่ และหากหายไปจะเสียใจมาก เงินชดเชยก็ทดแทนคุณค่าทางจิตใจไม่ได้ จึงรู้สึกกังวลมาก
ด้าน พล.ต.ต.ภาสกร ภักดีวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เปิดเผยความคืบหน้าเบื้องต้นระบุว่า ตอนนี้สอบปากคำเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลฯ ไปแล้ว 4 ปาก จากทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่คาดว่าเกี่ยวกับทองคำที่สูญหายไป รวมถึงผู้ที่ถือกุญแจตู้เซฟ ส่วนอีก 5 ปาก ซึ่งไม่มีส่วนกับช่วงเวลาวันหยุดยาว แต่จะทยอยเรียกสอบให้ครบทุกคน พร้อมทั้งติดตามพฤติกรรมทั้งหมดในช่วงเวลา 10 วันที่ผ่านมา และเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในสถานธนานุบาลฯ และกล้อง CCTV ศูนย์ควบคุมอาชญากรรม Real Time Crime Center ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยในหลายประเด็น ทั้งประเด็นการพนันออนไลน์ เรื่องหนี้สิน เรื่องการเมืองท้องถิ่นของขั้วเก่าและขั้วใหม่ รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการภายในว่าหละหลวมหรือไม่ โดยจากการสอบสวนทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุม เพื่อขออนุมัติหมายจับต่อไป