แกนนำพรรคประชาชนผนึกกำลังลงหาเสียง อ้อนชาวสตูลไม่แบ่งใจเลือกส้มทั้ง 2 ใบ

สตูล - นายรังสิมันต์ โรม, นายรอมฎอน ปันจอร์ และ นางสาวชุติมา คชพันธ์ ผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดสตูล หาเสียงย่านตลาดละงูและตลาดนัดเปิดท้ายฉลุง อ้อนชาวสตูลไม่แบ่งใจเลือกส้มทั้ง 2 ใบ ท่ามกลางเสียงตอบรับจากประชาชนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง
วานนี้ (6 ม.ค.) แกนนำแถวหน้าพรรคประชาชน นำโดย นายรังสิมันต์ โรม, นายรอมฎอน ปันจอร์ และ นางสาวชุติมา คชพันธ์ ผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดสตูลช่วยผู้สมัครเขต 1 “บังบุ๊ค” นายบุคอรีย์ สนูวงศ์ และเขต 2 “กริช” จ.อ.กฤษ ศรีสน หาเสียงย่านตลาดละงูและตลาดนัดเปิดท้ายฉลุง ท่ามกลางเสียงตอบรับจากประชาชนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง “คนธรรมดาสู้บ้านใหญ่” ชูดีเอ็นเอพรรคประชาชน
นายรังสิมันต์ โรม เปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษถึงทิศทางการเมืองในสตูลว่า ภาคใต้คือโอกาสสำคัญที่พรรคประชาชนจะเติบโต โดยเฉพาะในสตูลที่เป็นการพิสูจน์ระหว่าง “คนธรรมดา” อย่างคุณบุ๊คที่สร้างตัวจากธุรกิจจนสำเร็จ กับ “บ้านใหญ่และผู้มีอิทธิพล” โดยย้ำว่าพรรคประชาชนทำการเมืองแบบไม่ใช้เงินจูงใจ แต่ใช้ “นโยบาย” และ “การทำงานหนัก” เป็นหัวใจ เพื่อไม่ต้องเข้าไปโกงกินหรือถอนทุนคืนในภายหลัง
นายรังสิมันต์ โรม ยังได้เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้านในพื้นที่ตลาดละงูว่า ขณะนี้เริ่มขบวนการ “เก็บบัตรประชาชน” และมีกระแสข่าวการเตรียมจ่ายเงินซื้อเสียงสูงถึง 2,000 บาท โดยตั้งคำถามถึงนักการเมืองที่ใช้เงินเป็นสิบล้านหรือร้อยล้านในการเลือกตั้งว่า หากไม่ไปถอนทุนคืนจากงบประมาณรัฐหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายและยาเสพติด จะเอาทุนที่ไหนมาคืน ซึ่งปัญหาเหล่านี้คือต้นตอที่ทำให้เรื่องพื้นฐานอย่าง น้ำไหล ไฟสว่าง ถนนดี ไม่เคยถูกแก้ไขอย่างจริงจังในสตูล
นายรังสิมันต์ โรม ยังทิ้งท้ายถึงเป้าหมายสำคัญ คือการตั้ง “รัฐบาลประชาชน” โดยอ้อนชาวสตูลว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ “แบ่งใจไม่ได้” ต้องเลือกส้มทั้งสองใบ เพื่อให้นโยบายกว่า 200 ข้อเกิดขึ้นจริง พร้อมส่งคำถามท้าทายถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า “ครั้งนี้... อยู่ที่คุณจะเลือกหนู (ภูมิใจไทย) หรือจะเลือกเท้ง (ประชาชน)?