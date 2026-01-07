ไม่รอด! เด็กปั๊มแสบฉกเงินปั๊มกว่า 2 แสนนำไปปั่นบาคาร่าก่อนถูกตามจับในที่สุด

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เด็กปั๊มแสบอาศัยเจ้าของปั๊มไว้ใจให้เป็นคนเอาเงินไปเข้าธนาคาร ฉกเงินปั๊มกว่า 2 แสนนำไปปั่นบาคาร่า ก่อนถูกตามจับในที่สุด ยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำไว้แม้เจ้าของปั๊มใจดีให้ผ่อนจ่ายแล้ว
วันนี้ (7 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 ภายใต้การนำของ พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รองผู้กำกับการ ตชด.43 หัวหน้ากองร้อย ตชด.437 นำหมายจับของศาลจังหวัดสงขลา ซึ่งออกหมายจับเมื่อวันที่ 5 ม.ค.2569 เข้าจับกุม นายนนทกฤษณ์ เวียงวีระชาติ อายุ 44 ปี อดีตพนักงานปั๊มน้ำมันคาที่ทำงานในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง หลังจากที่ก่อเหตุแอบฉกเงินปั๊มน้ำมันไปปั่นบาคาร่ากว่า 2 แสนบาทน ในระยะเวลา 1 เดือน
จากการสอบสวน นายนนทกฤษณ์ ก็ยอมรับสารภาพและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน ตอนทำงานอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และเจ้าของปั๊มไว้ใจให้เป็นคนนำเงินของปั๊มน้ำมันไปเข้าธนาคาร 2 วันครั้ง ครั้งละหลายแสนบาท สูงสุด 4 แสนกว่าบาท แต่ว่าช่วงหลังไปติดพนันปั่นบาคาร่าออนไลน์ และเล่นหนักวันละ 2 แสนบาท ในขณะที่ได้เงินเดือน 10,000 บาท เล่นต่อเนื่องราว 1 เดือน
ช่วงแรกเล่นแค่ชนะ 2,000 – 5,000 บาท ก็เลิก แต่หลัง ๆ เริ่มแพ้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เล่นแพ้ถึง 60,000 บาท และเงินเริ่มขาดมือ จึงแอบขโมยเงินของปั๊มน้ำมันที่นำไปเข้าธนาคารมาเล่นรวมกันกว่า 2 แสนบาท สุดท้ายก็ตัดสินใจหนีออกจากปั๊มโดยไลน์ไปขอโทษกับเจ้านายเรื่องที่แอบขโมยเงิน และขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพ
นายนนทกฤษณ์ บอกว่า เมื่อเรื่องแดงขึ้นมาแม่กับเมียก็ไปช่วยเคลียร์กับเจ้าของปั๊มและจ่ายคืนไปก่อน 1 แสนบาท ที่เหลือก็ให้ผ่อนจ่ายเดือนละ 2-3 พันบาท แต่ว่าก็ทิ้งช่วงไม่ได้ผ่อนไปราว 1 ปี ตอนที่ย้ายไปทำงานที่ภูเก็ต ตำรวจ สภ.รัตภูมิ ก็โทรไปหาเพราะถูกแจ้งความคดีลักทรัพย์ ตนก็เข้าไปคุยขอความเห็นใจเจ้าของปั๊มจนยอมให้ผ่อนจ่ายอีกครั้ง แต่ว่าช่วง 3-4 เดือนมานี้เงินไม่พอใช้ก็ไม่ได้ผ่อน และยังไม่รู้ว่าถูกออกหมายจับ จนกระทั่งตำรวจตามมาจับกุม ก็ยอมรับผิดกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปและขอโทษเจ้าของปั๊มและครอบครัว
เจ้าหน้าที่ชุดช้างศึกสองเลจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตภูมิ ที่ถูกแจ้งความไว้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายต่อไป