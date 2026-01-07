xs
เพลิงสงบแล้ว! เผาวอดไปถึง 22 ลำ ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทหน้าอ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต – คืบหน้าเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบต หน้าอ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว แต่เผาวอดไปถึง 22 ลำ ส่วนสาเหตุรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ขณะที่เจ้าท่าฯ นำบูมล้อมที่เกิดเหตุ ป้องกันคราบน้ำมันและขยะลอยลงทะเล โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 


จากกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบตที่จอดอยู่บริเวณหน้าอ่าวฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 04.00 น.วันนี้ (7 ม.ค.69) เจ้าหน้าที่ระดมเรือและรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัดและระงับเพลิงตั้งแต่เกิดเหตุจนสว่างจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้


ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 07.10 น.เช้าวันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่สามารถระดับเพลิงไม่ให้ลุกลามไปเรือลำอื่นๆ ได้ และฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้เรือไว้ได้ สำรวจความเสียหายเบื้องต้นเรือถูกไฟไหม้เสียหายทั้งลำเหลือแต่ซากถึง 23 ลำ ส่วนสาเหตุนั้นจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบต่อไป


อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอดูลย์ ระลึกมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต


ขณะที่ทางสำนักงานเจ้าท่าได้นำบูมมาล้อมสถานที่เกิดเหตุ เพื่อป้องกันคราบน้ำมันและขยะลอยไปในทะเล เนื่องจากในช่วงเกิดเหตุเรือทุกลำมีการเติมน้ำมันไว้เต็ม เพื่อรอให้บริการลูกค้าที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ







