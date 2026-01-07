ระทึก! เพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ท ขณะจอดอยู่ที่อ่าวฉลอง เสียหายกว่า 10 ลำ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ด่วน! เกิดไฟไหม้เรือ บริเวณอ่าวฉลอง จ. ภูเก็ต เบื้องต้นเสียหายกว่า 10 ลำ เจ้าหน้าที่เร่งระดมดับเพลิง
เมื่อเวลาประมาณ 03.51น. วันนี้ (7 ม.ค.69) ได้เกิดเพลิงลุกไหม้ เรือสปีดโบ๊ท ขณะจอดลอยลำ อยู่บริเวณ อ่าวฉลอง ต.ฉลอง องเมือง จ. ภูเก็ต เสียหายกว่า 10 ลำ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลต่างๆ ทั้งวิชิต ฉลอง ราไวย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าควบคุมเพลิง แต่เพลิงได้โหมไหม้อย่างหนัก เนื่องจากมีลมพัดแรง ประกอบกับในเรือมีน้ำมัน ส่วนสาเหตุกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีต้นเพลิงมาจากใหน