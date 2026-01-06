หนุ่มใหญ่ถูกเพื่อนร่วมแก๊งรัวยิงดับคาที่นอน ตร.คาดขัดแย้งธุรกิจมืด

สุราษฎร์ธานี - หนุ่มใหญ่มถูกเพื่อนร่วมแก๊งใช้ 9 มม.รัวยิง 7 นัด ขณะนอนหลับ ดับคาที่นอน ตำรวจคาดชนวนสังหารมาจากธุรกิจผิดกฎหมาย คนตายพ้นโทษมา 3 ปี ส่วนคนก่อเหตุเพิ่งพ้นโทษมาได้ 1 เดือน
เมื่อเวลา 16.00 น. พ.ต.อ.อรุณพงษ์ ภารพบ ผกก. สภ.กาญจนดิษฐ์ ได้รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตที่บ้าน ในพื้นที่ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.สุรชัย จันทร์ณรงค์ รอง ผกก.สอบสวน ร.ต.อ.ประจักษ์ สุ้นกี้ พนักงานสอบสวน และชุดสืบสวน พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน8 ลงพื้นที่เกิดเหตุจัดเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
โดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านที่ปลูกอาคารปูนชั้นเดียว จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาด 9 มม. ตกกระจายอยู่ภายในห้องนอน จำนวน 7 นัด บนที่นอนพบร่างนายธเนตร หรือเล็ก อายุ 50 ปี มี บาดแผลถูกยิงบริเวณลำตัวแขนจำนวนทั้งหมด 7 แห่ง นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบอุกปกรณ์เสพยาเสพติดอยู่ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนในเบื้องต้นผู้ก่อเหตุคือนายอรรถพร หรือหมี อายุ 42 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้ตาย ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถกระบะสีดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียน มาจอดหน้าบ้านแล้วลงจากรถ มายกมือไหว้ นางสุภาพร พี่สาวผู้ตายที่นั่งอยู่หน้าบ้าน จากนั้นก็เดินเข้าไปหาผู้ตายที่นอนหลับอยู่ภายในห้องนอน แล้วใช้อาวุธปืนจ่อยิงในระยะเผาขนจำนวน 7 นัด กระสุนเข้าที่ลำตัวและแขนจนทำให้เสียชีวิตคาที่ หลังจากก่อเหตุได้ขับรถกระบะหลบหนีไป
ส่วนชนวนสังหารเจ้าหน้าที่ได้ตั้งประเด็นไว้ 1 ขัดแย้งเรื่องส่วนตัวและขัดแย้งในขบวนการธุรกิจผิดกฎหมาย เนื่องจากผู้ตายมีประวัติถูกจับและติดคุกในคดีเสพยาออกจากคุกมาได้ประมาณ 3 ปี ส่วนตัวผู้ก่อเหตุเพิ่งพ้นโทษออกจากคุกในคดียาเสพติดมาได้ประมาณ 1 เดือน หลังออกจากคุกมาก็มาหาคลุกคลีกับผู้ตายเป็นประจำ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมานำคดีต่อไป
ด้านนางสุภาพร ได้เปิดกับผู้สื่อข่าวว่า ผู้ก่อเหตุกับน้องชายเป็นเพื่อนกันมาหากันเป็นประจำ ซึ่งก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุขับรถมาจอดบนถนนหน้าบ้านจากนั้นก็เดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับยกมือไหว้ ตนก็บอกไปว่าผู้ตายไม่อยู่ แต่ผู้ก่อเหตุไม่พูดอะไรเดินเข้าไปหลังบ้าน จากนั้นเสียงปืนก็ดังรัวขึ้น หลังจากเสียงปืนผู้ก่อเหตุก็รีบเดินออกมาแล้วไปขึ้นรถขับออกไป ตนก็เดินไปดูน้องชายปรากฏว่าถูกยิงตายแล้วจึงบอกให้ชาวบ้านช่วยแจ้งตำรวจทราบ