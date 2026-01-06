เชิญชวนชาวเกาะสมุยร่วมเชียร์และให้กำลังใจ “สมุยยูไนเต็ด” เปิดบ้านพบกับธนบุรียูไนเต็ด

สุราษฎร์ธานี - มิก้า ชูนวลศรี อดีตกองกลางทีมชาติไทย รองประธาน สโมสรทีมฟุตบอลสมุยยูไนเต็ด เชิญพี่น้องประชาชนชาวเกาะสมุย และ ชาวต่างชาติ ที่เป็น FC สมุยยูไนเต็ด มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจ นักเตะทีมสมุยยูไนเต็ด ที่จะพบกับ ธนบุรี FC 7 ม.ค.นี้
วันนี้ ( 6 ม.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นอีกมิติใหม่ของวงการฟุตบอลเกาะสมุย ที่มีทีมฟุตบอลสโมสร “ สมุยยูไนเต็ด” เป็นทีมของชาวเกาะสมุย และมี มิก้า ชูนวลศรี อดีตกองกลาง ทีมชาติไทย และ เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวเกาะสมุย ปัจจุบันเป็นรองประธาน สโมสรสมุยยูไนเต็ด และยังคงลงเล่นในศึกฟุตบอลรายการต่างๆของทีมอีกด้วย ซึ่งนักฟุตบอลมีนักเตะทั้งไทยและต่างชาติหลายคน ที่มากด้วยประสบการ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2569 ที่สนามกีฬานานาชาติพรุหน้าเมือง “สมุยยูไนเต็ด” เปิดบ้าน พบกับทีมเยือน “พีทีสตูลเอฟซี” และสามารถคว้าชัยมาได้ในสกอร์ 3-1 ขึ้นเป็นแชมป์กลุ่มโซนภาคใต้ ในรายการ ศึกฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัย คัพ 2025/2026
และในวันพุธที่ 7 มกราคม 2026 เวลา 15.00 ที่สนามกีฬานานาชาติพรุหน้าเมือง ทีมสมุย ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์เก่า ธนบุรี ยูไนเต็ด ในศึกฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัย คัพ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ซึ่งทาง มิก้า เอง ได้เชิญชวนพี่น้องชาวเกาะสมุย มาเชียร์ให้กำลังใจ กันเยอะๆ เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา
เกมส์นี้สำคัญที่ต้องอาศัยพลังศรัทธาจากทุกคนบนอัฒจันทร์ เสียงเชียร์ของแฟนบอลคือแรงผลักดันสำคัญที่จะเปลี่ยนความกดดันให้เป็นพลัง ให้ทุกจังหวะการเล่นมีความหมาย มาร่วมกันสร้างบรรยากาศให้เต็มสนาม เพื่อส่งแรงใจให้นักเตะสู้จนวินาทีสุดท้ายกัน ซึ่งคาดว่าแมตซ์นี้ ทีมสมุยยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของธนบุรียูไนเต็ด คาดมีผู้ชมมากกว่า 2,500 คน อย่างแน่นอน
