ผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตอง ยืนยันไม่ถูกเรียกรับส่วย ด้านจังหวัด ย้ำถ้ามีจริง ผู้ว่าฯไม่ปล่อยผ่านแน่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง ยืนยันไม่เคยถูกเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อขออัปราคา ขณะจังหวัดระบุพร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ย้ำถ้ามีเรื่องนี้จริงผู้ว่าฯ ไม่ปล่อยผ่าน
จากกรณี เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมามี ผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง เดินทางมายื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี มีข่าวทางสื่อโซเชียล ว่า มีการมีข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการสถานบันเทิง โดยมี นายมนชัย แซ่เล่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต รับเรื่อง
ล่าสุดวันนี้ (6 ม.ค.) ทางจังหวัดภูเก็ต โดยนายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรม และ นายสร่อย พรหมทอง รองประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตอง และผู้ประกอบเข้าร่วม ชี้แจงกรณีที่เกิด ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.ภูเก็ต โดย หลังจากมีข่าวกรณีดังกล่าวทางจังหวัดได้มีการตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่พบตามที่มีการยื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้ามีเรื่องนี้จริงไม่ปล่อยผ่านแน่ เพราะในช่วงที่มารับตำแหน่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนว่า ข้าราชการทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน หากมีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อคนอื่นหรือทำการโดยทุจริต จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเฉียบขาด
ส่วนเรื่องนี้เมื่อมีการร้องเรียนทางศูนย์ดำรงธรรมจะมีการเรียกมาสอบถามเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวบพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อนำไปประมวลผล
ด้านตัวแทนของศูนย์ดำรงธรรม กล่าวว่า สำหรับกรณีดังกล่าวได้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นตามข้อมูลที่ทางศูนย์ได้รับมายังไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาหรือสงสัยว่ามีบุคคลใดเข้าข่ายกระทำความผิดตามที่มีการร้องเรียน ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมจะแสวงหาตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากมีใครต้องการจะแจ้งข้อมูล หรือยื่นเอกสารสามารถยื่นผ่านทางช่องทางต่างๆได้ ซึ่งข้อมูลของท่านถือเป็นความลับ
ขณะที่นายสร่อย พรหมทอง รองประธานชมรมสถานบันเทิงหาดป่าตอง กล่าวว่า ตนก็ทราบข่าวจากสื่อโซเชียล และ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์เรียกรับผลประโยชน์เกิดขึ้น เพราะถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวทางผู้ประกอบการจะต้องแจ้งมายังชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองอย่างแน่นอน คงจะไม่มีใครจ่ายโดยที่มีมีการสอบถามกัน แต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บส่วยตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด