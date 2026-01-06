“ทนายภูผา” รณรงค์ชาวตรังร่วมโหวตโนล้างไพ่การเมืองสู้บ้านใหญ่

ตรัง - “ภูผา ทองนอก” ทนายชื่อดัง และอดีตผู้สมัครนายก อบจ.ตรัง สมัยล่าสุด ออกมารณรงค์ให้ประชาชนชาวตรังร่วมกันแสดงพลัง “โหวตโน” สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำลังมาถึงนี้ เพื่อล้างไพ่การเมือง-สู้ระบบบ้านใหญ่ใน จ.ตรัง
วันนี้ (6 ม.ค.) นายภูผา ทองนอก อดีตผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง สมัยล่าสุด และทนายความชื่อดังชาวอำเภอย่านตาขาว ได้ออกมารณรงค์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำลังมาถึง ด้วยการเสนอให้ประชาชนชาวตรังร่วมกันแสดงพลังโหวตโน พร้อมทั้งยังมีการโพสต์ข้อความต่างๆ ในประเด็นนี้เผยแพร่ออกไปด้วย อาทิ เลือก “นายไม่ประสงค์ เลือกผู้ใด.. เป็นผู้สมัครอิสระ คนเดียวที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด” หรือ “ส.ส.เขตตรัง *กาพรรคประชาธิปัตย์ แพ้บ้านใหญ่ *กาพรรคประชาชน แพ้บ้านใหญ่ *กาพรรคเพื่อไทย แพ้บ้านใหญ่ *กาพรรครวมไทยสร้างชาติ แพ้บ้านใหญ่ *กาพรรคพลังประชารัฐ แพ้บ้านใหญ่ ทั้งหมดมากาโหวตโน ชนะบ้านใหญ่” โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาแสดงความเห็นต่างๆ นานา
ทั้งนี้ นายภูผา กล่าวว่า สาเหตุที่ตนเองออกมารณรงค์ในเรื่องดังกล่าว เพราะหากประชาชนต้องการล้างไพ่การเมืองตรังให้เริ่มต้นใหม่สักครั้ง วิธีที่จะเป็นไปได้มากที่สุดคือ การพร้อมใจกันโหวตโน เนื่องจากคะแนนผู้ชนะสูงสุดในแต่ละเขต จะอยู่ที่ประมาณ 25,000-40,000 คะแนน และในแต่ละครั้งจะมีการแข่งกันหลายพรรค ฉะนั้น คะแนนโหวตโนจึงมีโอกาสชนะผู้ได้คะแนนสูงสุดได้ทุกเขต หากประชาชนมีความตั้งใจจริงที่จะรวมพลังกันเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในการเมืองตั้งสมาชิกสภา อบจ.ตรัง เขต 2 ในสมัยล่าสุด จนทำให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อม เนื่องจากผู้สมัครที่ได้คะแนนมากที่สุด มีคะแนนเสียงน้อยกว่าคะแนนโหวตโน
“การเมืองตรังขณะนี้เป็นการเชื่อมต่อครั้งใหญ่ของบ้านใหญ่ แต่ไม่ได้เป็นทางเลือกอะไรใหม่เลยสำหรับพี่น้องประชาชน ส่วนพรรคอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผู้ลงสมัครก็ไม่น่าจะสู้ได้ หากไม่ได้ตัวโดดเด่นจริงๆ ฉะนั้นหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนการเมืองตรังได้ก็คือ การรวมพลังโหวตโน เพราะคนกลุ่มนี้ในบางเขตมีมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด เพียงแค่ที่ผ่านมาได้ถูกกระจายออกไป จึงทำให้พ่ายแพ้ต่อบ้านใหญ่ แต่หากนำคนกลุ่มมารวมกันโหวตโน แม้จะไม่อาจเปลี่ยนการเมืองตรังให้ดีขึ้นแบบทันตาเห็น แต่อย่างน้อยก็เป็นการสะท้อนอะไรๆ ได้ และเป็นช่องทางหายใจเล็กๆ ให้กับคนที่อยากไปเลือกตั้ง ซึ่งล่าสุดแนวคิดนี้เริ่มมีชาวบ้านพูดคุยกันมากขึ้น และเชื่อว่าจะมีการนำไปขยายผลเป็นจริงเป็นจัง เมื่อถึงช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง” นายภูผา กล่าว