จับชีพจรการเลือกตั้งที่ปลายด้ามขวาน 3 พรรคชิงชัย ใครจะครองแชมป์?!

โดย.. ไชยยงค์ มณีพิลึก
สนามการเลือกตั้งที่ปลายด้ามขวาน ทั้งปัตตานี ยะลา นราธิวาส แม้จะมี สส.เพียง 13 คน แต่ในการสัปยุทธ์เพื่อชิงแชมป์ในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีความเข้มข้นเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นการชิงชัยกันระหว่าง 3 พรรค นั่นคือ ประชาชาติ ภูมิใจไทย และกล้าธรรม ส่วนพรรคอื่นๆ ยังเป็นเพียงตัวสอดแทรกเท่านั้น
ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี 66 พรรคที่ครองที่นั่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากสุด คือ "ประชาชาติ" ที่ได้ สส. 7 ที่นั่งจาก 13 ที่นั่ง โดยได้จากยะลาทั้ง 3 เขต และได้จากปัตตานี 3 ที่นั่ง จาก 5 ที่นั่ง แต่ไปเพลี่ยงพล้ำที่นราธิวาส ที่ได้เพียง 1 ที่นั่งจาก 5 ที่นั่ง ในขณะที่ประชาชาติได้คะแนนบัญชีรายชื่อถึง 6.2 แสนคะแนน ทำให้ได้ สส.ในระบบบัญชีรายชื่อมี 2 คน คือ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” และ “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” ซึ่งในการจัดตั้งรัฐบาล “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” ได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร/ประธานรัฐสภา ส่วน “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” ได้ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่างกับครั้งที่แล้ว คือ 1.หัวหน้าพรรคไม่ใช่วันมูหะมัดนอร์ มะทา แต่เป็น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง 2.พรรคมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคให้กะทัดรัด 3.พรรคส่งผู้สมัครเพียง 15 เขต คือ 13 เขตในสามจังหวัด และ 2 เขตในสงขลา นั่นคือ เขต 7 และ เขต 8 ซึ่งเป็นผู้สมัครที่ไม่โดดเด่นในสนามการเมือง
การแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่ง สส.ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ พรรคประชาชาติต้องพบกับคู่ต่อสู้ที่เป็นพรรคการเมืองที่มีความพร้อมพรักในทุกอย่าง และส่งผู้สมัครที่มีเชิงชั้นไม่น้อยหน้ากว่าประชาชาติ ยกเว้นยะลาที่เขต 2 และเขต 3 ที่ประชาชาติดูเหนือกว่าผู้สมัครของพรรคคู่แข่ง
ปัตตานีทั้ง 5 เขตเลือกตั้งเป็นการแข่งขันที่ไม่ธรรมดา เป็นจังหวัดที่พรรคประชาชาติต้องเสียอดีต สส.เขต 5 ไปให้แก่พรรคภูมิใจไทย และต้องมาเจอกับคู่แข่งจากพรรคภูมิใจไทยทุกเขต รวมทั้งเขต 4 ที่ประชาชาติต้องเจอกับอดีต สส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ครั้งนี้ย้ายค่ายไปอยู่กล้าธรรม ที่สำคัญ "เศรษฐ์ อัลยุฟรี" นายก อบจ.ปัตตานี ที่เคยเป็นมิตรร่วมรบของประชาชาติ กลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของภูมิใจไทย
ส่วนที่นราธิวาส ซึ่งประชาชาติผิดหวังกับผลการเลือกตั้งในครั้งที่แล้ว ที่เคยหวังไว้ว่าอย่างน้อยต้องปักธงให้ได้ 2 เขต แต่ปรากฏว่า “กูเฮง ยาวอหะซัน” อดีต สส.สอบตก แพ้ผู้สมัครของภูมิใจไทย ทำให้นราธิวาสในครั้งที่แล้ว พรคประชาชาติเหลือ สส.เพียงคนเดียวคือ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ หรือ "ทนายแวยูแฮ"
ครั้งนี้ที่นราธิวาส ซึ่งพรรคประชาชาติตั้งเป้าอย่างน้อย 2 เขตเลือกตั้ง นั่นคือการกลับมาของกูเฮง และการรักษาตำแหน่งของแวยูแฮ แต่ก็ต้องเจอกระดูกชิ้นโต เพราะต้องต่อสู้กับสองพี่น้องตระกูลมะยูโซ๊ะ คือ “สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ” และ “อามินทร์ มะยูโซ๊ะ” ที่เป็นความหวังของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แห่งกล้าธรรม ให้เป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน ในการให้กล้าธรรมได้ สส.ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เฉพาะแต่นราธิวาส
รวมทั้งประชาชาติยังต้องต่อสู้กับภูมิใจไทยที่เป็นอดีต สส.เขต 4 อีกด้วย ที่สำคัญคือ “กูเซ็ง ยาวอหะซัน” นายก อบจ.นราธิวาส ที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก ไม่สามารถบรรลุดีลที่ตกลงกันไว้ เพราะ “วัชระ ยาวอหะซัน” อดีต สส.นราธิวาส เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่ได้ย้ายมาประชาชาติ แต่ย้ายไปสังกัดภูมิใจไทย ทำให้ภูมิใจไทยมีอดีต สส.ในพื้นที่นี้ 2 คน และกล้าธรรมมีอดีต สส. 2 คน พรรคประชาชาติจึงต้องเหนื่อยในการที่จะเอาชนะเพื่อเพิ่มจำนวน สส.ที่เหลือเพียง 1 เดียวให้ได้ตามเป้าหมาย
และนอกจากต้องออกแรงอย่างหนักทั้ง “วันนอร์” และ “ทวี” ในการที่จะรักษา 7 ที่นั่งเดิม เพื่อรักษาเข็มขัดแชมป์ไว้ให้ได้แล้ว พรรคประชาชาติยังต้องรักษาคะแนนบัญชีรายชื่อที่เดิมเคยได้ถึง 6.2 แสนเสียง ไว้ให้ได้อีกด้วย นี่คืองานหนักของผู้นำพรรค ทั้งประธานที่ปรึกษา หัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค อย่าง “ซูการ์โน มะทา”
จุดแข็งของประชาชาติ คือถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองของคนในพื้นที่ มีคะแนนที่เป็นคะแนนจัดตั้ง และมีความโดดเด่นที่มาจาก “วันนอร์” ที่ในการปราศรัยหาเสียงยังมีผู้ฟังที่ให้ความเชื่อถือ รวมทั้งตัวตนของ “ทวี สอดส่อง” ที่มีภาพลักษณ์เฉพาะตัวในด้านของความยุติธรรม ยังเป็นจุดขายในกลุ่มคนในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผลงานของการปราบปรามยาเสพติด ยังเป็นจุดขายสำหรับสังคมที่ต่อต้านยาเสพติดที่เป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่จุดแข็งที่กล่าวมา ในการเลือกตั้งที่จะมีการตัดสินด้วยมือของประชาชน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ต้องติดตามดูว่า จุดแข็งทั้งหมดของประชาชาติจะต้านกระแสของพรรคใหญ่บ้านใหญ่ อย่างภูมิใจไทย และจะต้านกระแสกระสุนจากกล้าธรรม ที่อาจจะเป็นพายุใหญ่ที่โหมกระหน่ำใส่ประชาชาติให้ต้องเสียแชมป์หรือไม่
ทั้งหมดนี้ คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นมุสลิมถึง 90% จะเป็นผู้ชี้ขาด!