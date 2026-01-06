ตื่นตา ! อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดภาพความมหัศจรรย์

พังงา - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เปิดภาพความงาม มหัศจรรย์ของธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ รอต้อนรับนักท่องเที่ยว
สร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เมื่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เปิดภาพความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งปะการัง ฝูงปลา และสัตว์ทะเลต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในท้องทะเลสีครามของหมู่เกาะสิมิลัน
ซึ่งภาพความงดงามที่เกิดขึ้นนี้ ล้วนมาจากการร่วมกันอนุรักษ์และปกป้องระบบนิเวศที่สำคัญที่สุด แห่งหนึ่งของทะเลอันดามัน เพราะความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้ คือมรดกทางธรรมชาติอันประเมินค่ามิได้ ซึ่งการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการร่วมมือกันอนุรักษ์อย่างจริงจัง คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาท้องทะเลไทย ให้คงความสมบูรณ์และงดงามสืบต่อไปอย่างยั่งยืน
“สิมิลัน ไม่ได้มีดีแค่ความใสของน้ำทะเล แต่คือบ้านของชีวิตน้อยใหญ่ ที่เราทุกคนช่วยกันดูแลได้”