กลุ่มศิลปินบูรณะภาพวาดสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล อ.เบตง แสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านงานศิลปะ

ยะลา - ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ลำดับที่ 1 ณ ผนังอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา โดยมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำ กลุ่มศิลปินจิตอาสา สตรีทอาร์ต คิงภูมิพล และศิลปินจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบูรณะรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กลับมาสวยสดใสยิ่งกว่าเดิม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านงานศิลปะ
ที่โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา นายชวัส จำปาแสน (ครูอะไหล่) ประธานโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลและประธานมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำ และกลุ่มศิลปินสตรีทอาร์ต ได้นำบรรดาศิลปินสตรีทอาร์ตมาร่วมวางแผนในการวาดภาพ พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9
ครูอะไหล่ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล อยู่ที่ใต้สุดแดนสยาม อ.เบตง จ.ยะลา โดยกลุ่มศิลปินจิตอาสาสตรีทอาร์ต คิงภูมิพล และศิลปินจิตอาสาในพื้นที่ นายเอกสิทธิ์ ธารีลาภรักษา เป็นผู้ประสายงานและระดมทุนจนได้มีโอกาสได้วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านมา 7 ปีที่โครงการสตรีทอาร์ต คิงภูมิพลได้วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ได้ 26 จังหวัด ผลงาน 37 ผลงาน ที่ผ่านมารูปภาพวาดตามทุนที่มี อย่างเรื่องสีที่นำมาวาดทำให้สีที่นำมาวาดภาพไม่ถูกจุดประสงค์มากทำให้ภาพวาดซีดจาง ที่ผ่านมาได้ตามดูผลงานของตนเองมาตลอดว่าเวลาผ่านไปแล้ว รูปหลุดร่อน หรือจางลง ซึ่งเป็นภาระกิจส่วนหนึ่งของกลุ่มศิลปินจิตอาสา
นอกจากการวาดรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว พวกเรายังได้น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านใส่ในภาพวาดให้ครบ 77 จังหวัด และอีกหนึ่งภารกิจก็คือการที่จะบูรณะภาพเก่าให้กลับมามีชีวิต เหมือนเดิม โดยครั้งนี้ได้กลับมาจุดเริ่มต้น มาพร้อมกับสีเกรดพรีเมี่ยมของ WorldPaint ที่ให้การสนับสนุนสีในการวาดภาพเพื่อมาซ่อมรูปนี้และมาเปลี่ยนรูปให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ และจะมีการประดับตบแต่งมากขึ้น และจะวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ลงคู่กับในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย
นอกจากนี้ นายชวัส จำปาแสน (ครูอะไหล่) ยังกล่าวอีกว่า โครงการนี้กลุ่มศิลปินสตรีทอาร์ต พวกเราจะน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปควบคู่กับตัวโครงการฯ โดยภาพและข้อความ สื่อในครั้งเมื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จลงมาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ทรงมาเยี่ยมราษฎร์และช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย จนพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือราษฎร์จนเย็นพลบค่ำ จนมีผู้ติดตามพระองค์ได้บอกให้พระองค์เสด็จกลับเนื่องจากในพื้นที่ในขณะนั้นยังคงมีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์อยู่ จนพระองค์ท่านได้บอกว่า ”ไม่ได้มารบกับโจร” มาเยี่ยมราษฎร์ที่เจ็บไข้ได้ป่วย คนที่นี่มีความลำบาก ”ใครกลัวก็กลับไปก่อน ฉันยังไม่กลับ” โดยตัวอักษรที่พระองค์ตรัสไว้ทั้งหมดก็จะถูกเขียนลงไปด้านล่างภาพวาด มีชื่อภาพว่า ”ฉันยังไม่กลับ” เพราะว่าพระองค์ยังอยู่ในใจพวกเราเสมอ ซึ่งเป็นคำพูดที่ทำให้ผมและเพื่อนกลุ่มศิลปินสตรีทอาร์ต ได้ริเริ่มโครงการนี้โดยกลุ่มพวกเราจะวาดรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมนำคำสอนของพระองค์ให้อยู่ในหัวใจคนไทยตลอดไป ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีให้ครบทั้ง77จังหวัด สมความตั้งใจ
และบริเวนด้านหน้าอาคารโรงเรียนโดยมีการนำเสื้อ หมวก กระเป๋า และของระลึกมาวางจำหน่าย เพื่อเป็นการหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเพ้นพนังในตอนต่อไปด้วย