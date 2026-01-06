ผู้ว่าฯ นราธิวาส ร่วมดำนาปลูกข้าวสืบสานวัฒนธรรมการทำนา ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรแก่เยาวชน

นราธิวาส - ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดโครงการ “สกร. รักษ์น้ำ สืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อ "ทำเนียบ ทำนา" ร่วมดำนาปลูกข้าวสืบสานวัฒนธรรมการทำนา สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตรแก่เยาวชน
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการ “สกร. รักษ์น้ำ สืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อ "ทำเนียบ ทำนา" ที่แปลงสาธิตทำนา โรงเรียนบ้านทำเนียบ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้าง ทักษะชีวิต และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน โดยมีนายอำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทำเนียบ ,ภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเสื้อเขียว และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมฯ
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงทางอาหาร สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของผม คือ “นราธิวาส เมือง 5 ดี (Flagship)”โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมดี รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมดำนาปลูกข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของพื้นที่เหมาะกับสภาพของดินฟ้าอากาศ และชาวบ้านในพื้นที่นิยมบริโภค โดยปลูกในพื้นที่แปลงนา 4 แปลง รวม 4 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงสาธิตการทำนาของโรงเรียนบ้านทำเนียบ และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ ช่วงเดือนมีนาคม -เมษายน 2568
จากนั้นคณะฯได้เยี่ยมชมนิทรรศการฯ และแปลงเกษตรอาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านทำเนียบ อีกด้วย
การจัดโครงการฯ ดังกล่าวอำเภอเมืองนราธิวาส ดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนบ้านทำเนียบ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี บูรณาการกิจกรรมผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2568 ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมการทำนา
ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตร และสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และภาคีเครือข่าย จะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป