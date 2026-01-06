หาเสียง สส.พังงา ทั้ง 2 เขตเริ่มคึกคัก ผู้สมัครเร่งลงพื้นที่แนะนำตัว-ชูหมายเลข หลังเวลาหาเสียงจำกัด

พังงา - บรรยากาศการหาเสียงเสือกตั้ง สส.ในพื้นที่ จ.พังงา ทั้ง 2 เขตเริ่มคึกคักขึ้น ผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ลงพื้นที่แนะนำตั้ว ขอคะแนนเสียงกันต่อเนื่อง จากเวลาการหาเสียงมีจำกัด
บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดพังงา ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองเร่งลงพื้นที่พบปะประชาชน แนะนำตัวเองพร้อมหมายเลขเลือกตั้ง อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วงเวลาหาเสียงมีจำกัด ทำให้แต่ละพรรคต้องวางกลยุทธ์ลงพื้นที่อย่างเข้มข้น
สำหรับ เขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด และอำเภอเกาะยาว นายอรรถพล ไตรศรี หรือโกชัย หมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย แชมป์เก่าเขต 1 ซึ่งเคยโค่น “น้องมด” อดีต สส.แชมป์หลายสมัยจากพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ได้นำรถหาเสียงลงพื้นที่อำเภอเมืองพังงา โดยเฉพาะในตำบลบางเตย และตำบลป่ากอ เน้นประชาสัมพันธ์ผลงานในการทำงานในช่วง 2 ปีกว่าที่ผ่านมา ด้วยการขับรถช้า ๆ ไปตามถนนในหมู่บ้าน พร้อมลงทักทายขอคะแนนเสียงจากประชาชนเป็นระยะ
ขณะที่ นายสรรเพชร ทิพย์มณเฑียร หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์ นำขบวนหาเสียงลงพื้นที่แนะนำตัวในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด เน้นการพบปะพี่น้องประชาชน ส่วน นายอมรศักดิ์ จันทร์หอม หมายเลข 3 พรรคประชาชน เน้นกลยุทธ์ลงพื้นที่ปราศัยย่อยตามตลาดนัดในชุมชนต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด
ด้าน เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรี และอำเภอกะปง บรรยากาศการหาเสียงก็ไม่แพ้กัน นางกัณตวรรณ ตันเถียร อดีต สส.พังงาหลายสมัย ในฐานะ สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำนายกุศล ทนังผล หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นพื้นที่ตลาดสดและถนนคนเดิน เพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนจำนวนมาก
ส่วนนายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ หมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย แชมป์เก่าในเขตเลือกตั้งนี้ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ย้ายจากพรรคพลังประชารัฐมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่แนะนำตัวพร้อมผลงานที่ทำมาในช่วง2ปีที่ผ่านมา ในตลาดและชุมชนต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง 4 อำเภออย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ นายธีรุตม์ สันหวัง หมายเลข 5 พรรคประชาชน ลงพื้นที่หาเสียงโดยได้รับการสนับสนุนจากแกนนำพรรค อาทิ นายรังสิมันต์ โรม และนายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน ร่วมลงพื้นที่ช่วยขอคะแนนเสียง สร้างความคึกคักและความสนใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ภาพรวมการหาเสียงเลือกตั้ง สส.พังงา ในช่วงโค้งสุดท้ายยังคงทวีความเข้มข้นอย่างแน่นอน ผู้สมัครทุกพรรคต่างเร่งสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่น เพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงจากประชาชนก่อนถึงวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ