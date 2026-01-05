สธ.ลุยโมเดล “1 จังหวัด 1 รพ.” จ.นราธิวาส แชร์ทรัพยากร-หมอทั่วถึง ปิดช่องว่างสาธารณสุขชายแดนใต้

นราธิวาส - กระทรวงสาธารณสุข คิกออฟ “One Region – One Province – One Hospital” จังหวัดนราธิวาส ยกระดับระบบบริการสุขภาพชายแดนใต้ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเท่าเทียม
นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดโครงการ Kick off One Region-One Province-One Hospital จังหวัดนราธิวาส พร้อมกล่าวปาฐกถา One Region-One Province-One Hospital : ทิศทางยกระดับระบบบริการสุขภาพชายแดนใต้ ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 นายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์พรประสิทธิ จันทระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วม
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบาย “One Region One Province One Hospital” เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่า เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยบริการทุกระดับ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง
จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดนที่มีบริบทและความท้าทายเฉพาะ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ การเข้าถึงบริการ และความหลากหลายของประชากร การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบเครือข่าย จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง
“จังหวัดนราธิวาส มีศักยภาพและความพร้อมในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพแบบเครือข่าย ภายใต้นโยบายดังกล่าว และต่อยอดผลการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะต่อไปได้ ด้วยการมีโครงสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพที่ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกระดับทั้งจังหวัดและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพร่วมกันในหลายสาขาสำคัญ โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่าย ใช้ทรัพยากร บุคลากร และศักยภาพทางวิชาชีพร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น”
นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กล่าวเสริมว่า จังหวัดนราธิวาส มีความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ด้วยโครงสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพที่ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกระดับทั้งจังหวัด และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่าย ใช้ทรัพยากร บุคลากร และศักยภาพทางวิชาชีพร่วมกัน ได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะในสาขาที่มีความสำคัญสูง เช่น สาขาทารกแรกเกิด โรงพยาบาลชุมชนสามารถรับผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่สาขาโรคหลอดเลือดสมอง อัตราการเข้าถึงระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) เพิ่มขึ้นเช่นกัน และการส่งต่อกลับไปดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.20 เป็นร้อยละ 45.10 นอกจากนี้ ยังได้จัดระบบกระจายสูติแพทย์ให้รับผิดชอบ 1 คนต่อ 1 อำเภอ และออกตรวจการฝากครรภ์กลุ่มเสี่ยงสูงครบทุกอำเภอ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และลดการส่งต่อที่ไม่จำเป็นอีกด้วย
ขณะที่นายแพทย์พรประสิทธิ จันทระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ปะกอบด้วย 13 อำเภอ มีโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 111 แห่ง สังกัดกระทรวงสธารณสุข 14 แห่ง ถ่านโอนไปสังกัด อบจ. 97 แห่ง และมีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) 5 แห่ง ในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งจังหวัด 826,247 คน
ทั้งนี้ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยบริการทุกแห่งของจังหวัดนราธิวาส มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม ซึ่งถือเป็นเวทีแห่งการรวมพลังความร่วมมือของหน่วยบริการสุขภาพทั้งจังหวัด ภายใต้แนวคิดการบูรณาการการบริการและทรัพยากรด้านสุขภาพร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่
ภายหลังเสร็จสิ้นการเปิดกิจกรรม Kick Off ดังกล่าว นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ One Region-One Province-One Hospital รวม 9 นิทรรศการ อาทิ Digital Health สาขาจิตเวชและยาเสพติด Border Health โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จากนั้นเยี่ยมชมระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด และนายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังได้เป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยนารารักษ์ 2 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์