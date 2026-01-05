เซลฟี่มรณะหนุ่มฝรั่งเศสยืนถ่ายภาพบนหินน้ำตกหน้าเมือง เสียหลักตกน้ำตกดับ

สุราษฎร์ธานี - เซลฟี่มรณะ สลดหนุ่มฝรั่งเศสชวนแฟนสาว ขึ้นไปชมธรรมชาติบนน้ำตกหน้าเมือง 2 ใน อ. เกาะสมุย ระหว่างที่ยืนถ่ายภาพบนหิน ขาเกิดก้าวพลาดเสียหลักลื่นตกหน้าผาดับ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือกู้ร่างลงมาจากน้ำตก
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ ( 5 มกราคม 2569) ศูนย์วิทยุ สภ. เกาะสมุย ได้รับแจ้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิดอุบัติเหตุ ลื่นน้ำตกหน้าเมือง 2 ใน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้แจ้งให้ พ.ต.ต.ชยุต ตุลาโชติกุล สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสมุย พร้อมรายงานให้ นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเกาะสมุย พ.ต.อ.ปัญญา นิรัติมานนท์ ผกก.สภ.เกาะสมุย ทราบ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ตำรวจสายตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลหน้าเมือง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง อำเภอเกาะสมุย เจ้าหน้าที่ป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย อำเภอเกาะสมุย ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย ตม.เกาะสมุย อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่เกาะสมุย
ที่เกิดเหตุทราบว่าอยู่บริเวณชั้น 2 ของน้ำตกหน้าเมือง 2 หมู่ 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกัน หาข้อมูล และ ทำการวางแผน เพื่อเร่งช่วยเหลือ และ กู้ร่างนักท่องเที่ยว ก่อนนำอุปกรณ์ เดินขึ้นไปยังชั้นน้ำตก ต้องใช้เวลาเดินเท้าและปีนโขดหินชั้นน้ำตกเข้าไป ยังจุดที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบ และสอบถามข้อมูล ในเบื้องต้น ทราบว่าผู้เสียชีวิต ชื่อ นายอาเล็กซิค สัญชาติฝรั่งเศษ อายุ 22 ปี เดินทางมาเที่ยวพร้อมแฟนสาว สัญชาติเดียวกัน พักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย ก่อนเกิดเหตุ นายอาเล็กซิค ได้พาแฟนสาว ขึ้นไปท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติของเกาะสมุย โดยเลือกที่จะขึ้นไปที่บริเวณน้ำตกหน้าเมือง2 เพื่อถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
แฟนสาวของผู้เสียชีวิตเล่าว่า ระหว่างที่ยืนถ่ายรูปคู่กัน เสร็จแล้ว นายอาเล็กซิค ได้ขึ้นไปยืนบนโขดหิน เพื่อถ่ายรูปตัวเอง แต่เกิดเหตุไม่คาดฝัน แฟนหนุ่ม ได้เดินถอยหลัง เพื่อเก็บภาพความสวยงามของมุมน้ำตก แต่เท้าเหยียบโขดหินพลาดและ ลื่นจาก โขดหินร่างร่วงลงไป ด้านล่างเป็นเหตุให้เสียชีวิตดังกล่าว