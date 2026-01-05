สตูลคึกคัก! "นางเอกหนังลุง" ร่ายรำปลุกประชาธิปไตย กกต.จับมือผู้สมัครทุกพรรคลั่นสัตยาบันเลือกตั้งสมานฉันท์

สตูล - กกต.จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์” เชิญผู้สมัคร ส.ส.รับฟังแนวทาง-ข้อกฎหมาย “นางเอกหนังลุง” ร่วมร่ายรำสร้างบรรยากาศ ชูป้ายรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวสตูลออกมาใช้สิทธิ์
วันนี้ (5 ม.ค.) ที่สำนักงาน กกต. จังหวัดสตูล นายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล พร้อมคณะผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์” โดยเชิญผู้สมัคร ส.ส. จากทุกพรรคการเมืองในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เข้าร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติและข้อกฎหมายเพื่อให้การเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม
สีสันที่เป็นไฮไลต์สำคัญในงานนี้ คือการร่วมมือของ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ที่ส่งเหล่านักศึกษาในบทบาท “นางเอกหนังลุง” ตัวละครจากจอหนังตะลุงที่มีชีวิต ทั้ง 7 ตัวละคร นำโดย นางเลือดขาว นางวาสนา และนางมัสสุหรี มาร่วมร่ายรำสร้างบรรยากาศและชูป้ายรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวสตูลออกมาใช้สิทธิ์ การนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสื่อสารในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนและเหล่ากองเชียร์พรรคการเมืองเป็นอย่างมาก ถือเป็นการใช้ Soft Power ภาคใต้ ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ให้ตื่นตัวกับหน้าที่พลเมือง โดยนายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ต้อนรับคณะ
ด้านนายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผอ.กกต. สตูล เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้สมัครทุกพรรคการเมืองมีความเข้าใจใน "กฎเหล็ก" ของการเลือกตั้ง ทั้งเรื่องงบประมาณการหาเสียง การติดตั้งป้ายโฆษณา และการหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันแสดงสัตยาบันเพื่อการเลือกตั้งที่สมานฉันท์ ยอมรับผลการเลือกตั้ง และมุ่งเน้นการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของชาวสตูล
ทั้งนี้ กกต. สตูล มั่นใจว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากสถาบันการศึกษาอย่างวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง และความเข้าใจอันดีจากผู้สมัคร จะทำให้จังหวัดสตูลเป็นโมเดลของการเลือกตั้งที่สงบเรียบร้อย โดยเป้าหมายสำคัญคือการกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้