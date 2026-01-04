“นายกสุพิศ” หนุน “โยธิน” ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย มั่นใจคนดีไม่มีมลทิน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “นายกสุพิศ” แสดงจุดยืนชัดหนุน “โยธิน ทองเนื้อแข็ง” ผู้สมัคร สส.สงขลาพรรคภูมิใจไทย ชูคนดีไม่มีมลทิน มีเครือข่ายทั่วทุกตำบล มั่นใจเป็นตัวแทนคนคาบสมุทรสทิงพระอย่างมีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2568 ที่อำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา บรรยากาศการเมืองเขต 4 เริ่มร้อนระอุ เมื่อ นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) เขต 4 พรรคภูมิใจไทย เปิดศูนย์ประสานงานผู้สมัครอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมแกนนำท้องถิ่นและกองเชียร์จำนวนมากร่วมแสดงพลังสนับสนุนอย่างคับคั่ง
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ออกโรงหนุนเต็มตัว ระบุว่า นายโยธิน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านสนามการเมืองท้องถิ่นในฐานะอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ส.อบจ.) 2 สมัย และที่สำคัญคือไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย ถือเป็นคนการเมืองที่ “ขาวสะอาด” และยืนอยู่ข้างประชาชนอย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ นายสุพิศ ยังชี้ว่า แนวคิดและนโยบายของพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง–เกาะใหญ่ จะเป็นกลไกสำคัญในการปลุกเศรษฐกิจคาบสมุทรสทิงพระ ทั้งด้านการท่องเที่ยว คมนาคม และรายได้ของคนในพื้นที่
“เขต 4 ต้องการตัวแทนที่เป็นสายเลือดบ้านเรา เข้าใจพื้นที่ และไม่เคยแปดเปื้อนเรื่องสีเทาสีดำ โยธินมีทั้งการศึกษา อาชีพ และรากเหง้าครอบครัวอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย วันนี้ผมพูดได้เต็มปากว่า คนนี้แหละเหมาะสมที่สุด” นายสุพิศ กล่าวอย่างหนักแน่น
ด้าน นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง กล่าวอย่างมั่นใจว่า การตัดสินใจลงสมัครครั้งนี้ เกิดจากการสนับสนุนของครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ รวมถึงแรงผลักดันจากนายสุพิศให้ก้าวสู่สนามเลือกตั้ง สส.สงขลา ในนามพรรคภูมิใจไทย พร้อมประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะสู้ศึกครั้งนี้แบบไม่ถอย
“ผมขอสู้ให้ครบยกในฐานะคนพื้นที่ ผมไม่ได้เดินคนเดียว เรามีเครือข่ายญาติพี่น้องอยู่ทุกตำบลทุกอำเภอ และผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องเขต 4 จะมอบความไว้วางใจให้ผม” นายโยธิน กล่าวทิ้งท้าย
สนามเลือกตั้งเขต 4 สงขลา จึงถูกจับตาว่าจะเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิเดือด ที่กระแสท้องถิ่นและพลังเครือข่ายจะชี้ชะตาผลการเลือกตั้งอย่างแท้จริง