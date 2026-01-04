ประชาชนแห่เดินทางกลับแน่นสถานีขนส่งตรังหลังสิ้นสุดปีใหม่

ตรัง - ประชาชนแห่เดินทางกลับภูมิลำเนาและกลับไปทำงานในต่างจังหวัด หลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ ด้าน จนท.คุมเข้มความปลอดภัยพร้อมจัดรถเสริมไว้เต็มที่
วันนี้ (4 ม.ค.) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง ประชาชนต่างเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งเดินทางกลับไปทำงานในต่างจังหวัดหลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ โดยเจ้าหน้าที่คุมเข้มความพร้อมของรถ อุปกรณ์ส่วนควบของรถ ความพร้อมของคนขับรถ และเด็กรถทุกคันก่อนออกเดินทาง ทั้งการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ซึ่งจะต้องเป็น 0 เท่านั้น หรือการตรวจสมุดประจำรถ
นอกจากนั้น ผู้โดยสารทุกคนจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนปล่อยรถออกจากท่า ส่วนรถทุกคันจะต้องขับด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. พร้อมกับติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถบนท้องถนนทุกคัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ GPS และยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS Notice แจ้งเตือนพนักงานขับรถ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ขณะเดียวกัน ทั้งบริษัทเอกชนและบริษัทขนส่งก็ได้จัดเตรียมรถเสริมไว้บริการจนเพียงพอความต้องการของประชาชนที่จะเดินทาง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของบริษัทขนส่ง เฉพาะวันที่ 3 ม.ค. 2569 ได้จัดเตรียมรถบัสปรับอากาศไว้เสริมทั้งหมด 8 คัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และไม่ให้ประชาชนติดค้าง ส่วนในวันที่ 4 ม.ค.69 ก็จัดเตรียมไว้เต็มที่ ตามความต้องการเดินทางของประชาชน