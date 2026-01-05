ไม่สนกฎหมาย-ไม่แคร์เจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยวซิ่งแหกด่านตรวจ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตอีกแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซิ่งแหกด่านตรวจ ไม่สนกฎหมาย-ไม่แคร์เจ้าหน้าที่ เรียกให้จอดเพื่อขอตรวจ หลังตั้งด่านรักษาความปลอดภัยช่วงปีใหม่
กลายเป็นกระแสอีกแล้ว เมื่อ โซเชียลแชร์คลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวชาย- หญิง ชาวต่างชาติ ขับขี่รถจักรยานยนต์ มาจากพื้นที่หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มุ่งหน้าพื้นที่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ แต่ระหว่างต่าง ระหว่างทางมีการตั้งด่านด่านตรวจ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะทู้ ใช่วงเฝ้าระวังป้องกันช่วงปีใหม่ เมื่อเห็นรถนักท่องเที่ยวขับมา ทางเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ได้เรียก นักท่องเที่ยวชายหญิงชาวต่างชาติรายดังกล่าว ให้หยุดรถเพื่อตรวจ
แต่ชายชาวต่างชาติที่ขับรถจักรยานยนต์ ไม่ยอมจอดรถให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และ ได้เร่งเครื่องขับรถหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจไปอย่างรวดเร็ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อกลางคืนวันที่ 3 ม.ค.69 ความนักท่องเที่ยว-ซิ่งแหกด่านกะทู้
หลังเผยแพร่สื่อโซเชียล ชาวเน็ต แสดงความคิดเห็น กันหลากหลายอาทิเช่นนักท่องเที่ยวรัฐบาลเค้าแหละครับฟรีวีซ่า, รถเช่าต้องให้เขามีใบขับขี่ด้วยบางครั้งเจ้าหน้าที่เขาปล่อยดูเฉพาะรายอย่างเราเขาไม่เคยเรียกเขาดูคน, หน่วยเคลื่อนที่ไม่มีเหรอครับ ต้องให้ประชาชนถ่ายให้ดู, คุณตำรวจก็อย่าเสี่ยงนะครับ นักท่องเที่ยวในภูเก็ตตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะครับ.ให้ราวเหล็กและเสาไฟฟ้าจัดการดีกว่าครับ, หนีได้หนีไป, จับส่งกับอย่าให้มันเข้าประเทศพวกนี้ ไม่เคารพกฎหมายเป็นต้น