สตูล - ททท.สตูล เผยยอดท่องเที่ยวปีใหม่ 2569 ยอดสะพัดกว่า 117 ล้าน ด้านนักท่องเที่ยวประทับใจ “ตะรุเตา-อุทยานธรณีโลก” ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
วันนี้ (4 ม.ค.) บรรยากาศการเดินทางกลับของนักท่องเที่ยวหลังสิ้นสุดช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดสตูลเป็นไปอย่างคึกคัก ตามท่าเทียบเรือและสถานีขนส่งต่าง ๆ หนาแน่นไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่ โดยในปีนี้ “เกาะตะรุเตา” ยังคงเป็นจุดหมายสำคัญที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ในฐานะดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลก (Satun UNESCO Global Geopark) ที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาสัมผัสร่องรอยอดีตควบคู่ไปกับการชื่นชมธรรมชาติที่สมบูรณ์
ด้านนายวิริช วิชิต รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตูล ได้เปิดเผยตัวเลขสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวว่า จากการรวบรวมสถิติร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล พบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 จังหวัดสตูลสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนจากการท่องเที่ยวได้ประมาณ 117.32 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมาจากการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งจากคนในพื้นที่ จังหวัดใกล้เคียง และที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาตั้งแต่ช่วงก่อนเคานต์ดาวน์ต่อเนื่องมาจนถึงหลังปีใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและแรงดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันดามันที่ยังคงครองใจนักเดินทางทั่วโลก
รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสตูล ยังย้ำด้วยว่า จังหวัดสตูลแม้จะเป็นเมืองรอง แต่มีศักยภาพที่โดดเด่นและมีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางบกที่มีเสน่ห์และทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก ทำให้สามารถดึงดูดเม็ดเงินและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งปี ไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเทศกาลเท่านั้น
ขณะที่บรรยากาศทั่วไป นักท่องเที่ยวหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ประทับใจในความสะอาดของท้องทะเลและการต้อนรับที่อบอุ่นของชาวสตูล ก่อนจะทยอยเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มและความประทับใจในปีพุทธศักราชใหม่นี้