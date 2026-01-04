ฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงันรับศักราชใหม่ครั้งแรกในรอบปี นักท่องเที่ยวคึกคัก

สุราษฎร์ธานี - บรรยากาศฟูลมูนปาร์ตี้รับศักราชใหม่ 2026 บริเวณชายหาดริ้น ในอำเภอเกาะพะงัน นักท่องเที่ยวยังคงแห่ร่วมจำนวนมาก ทำให้เศรษฐกิจ กระจายไปสู่ชุมชนในพื้นที่ และ คาดว่าในคืนที่ผ่านมามีเม็ดงินสะพัดนับ 100 ล้านบาท
วันที่ 4 มกราคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา บริเวณชายหาดริ้น หมู่ 6 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการชายหาดริ้น ได้ร่วมกันจัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ นัดปฐมฤกษ์ หรือนัดแรกในเดือน มกราคม ในปีนี้ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ ยังคงเดินทางไปร่วมกันอย่างคับคั่ง
โดยมี นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอเกาะพะงัน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมือง ชุดปฎิบัติกรพิเศษ นปพ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เจ้าท่า อาสาสัมคร ชรป.ได้ร่วมกันปล่อยแถวระดมกำลังร่วมบูรณาการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ ซึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมาตรงกับวันเสาร์ ซึ่งยังคงเป็นวันหยุดยาว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 นี้ ทำให้ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ จำนวนมาก
ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปยังบริเวณชายหาดริ้น ในสถานที่จัดกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ จะต้องเดินผ่านเครื่องสแกนตรวจสอบวัตถุทุกคน เพื่อป้องกันเหตุ และภายในงานบริเวณชายหาด ที่มีชายหาดยาวเกือบ 1 กิโลเมตร ทางผู้ประกอบการต่างเปิดเพลง พร้อมจัดแสงสีเสียง ให้นักท่องเที่ยวได้สนุกดื่มกิน และ ร่วมปาร์ตี้ กันอย่างสนุก โดยมีเจ้าหน้าที่ได้เดินลาดตระเวน เพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว มีการคาดการว่า ฟูลมูนปาร์ตี้ นัดปฐมฤกษ์ ครั้งแรกของปีนี้ คาดการว่า มีเม็ดงินสะพัดนับ 100 ล้านบาท
สำหรับกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ บริเวณชายหาดริ้น บนเกาะพะงัน ยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ที่จัดทุกครั้ง เกิดจากการรวมตัวของภาคธุรกิจบริเวณหาดริ้น เกาะพะงัน เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับเกาะพะงัน และ ครั้งต่อไป กิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ ครั้งที่ 2 ในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งฟูลมูนปาร์ตี้ บนเกาะพะงัน จะจัดเดือนละครั้งตรงกับคืนเดือนเพ็ญในวันขึ้น 15 ค่ำ ของทุกเดือน