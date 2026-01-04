ท่องเที่ยวกระบี่ ปี 69 ยังเนื้อหอม คาดมีเงินสะพัดกว่าแสนล้าน

กระบี่ - ปี 69 กระบี่ยังเนื้อหอม นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวคักคัก คาด เงินสะพัดกว่า แสนล้าน เผยยอดจองมาเร็วกว่าที่คิด ส่วนแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ยังเป็น อ่าวนาง เกาะพีพี อ่าวไร่เล ส่วนนักท่องเที่ยวตลาดจีน ปี 69 นี้ อาจทยอยกลับมา
นายวิภุชวิเศษสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า กระบี่เป็นหนึ่งจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งในวันปกติและในช่วงเทศกาลต่างๆ ในปี68 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ประมาณ 5.2 ล้านคนเศษ รายได้ กว่า 80,000 ล้านบาท ทั้งปี มีรายได้ กว่า 9 หมื่นล้านบท
นายวิภุช ยังกล่าวด้วยว่า จากการพดคุยกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว พบว่า ฤดูกาลท่องเที่ยวปี 69 มาเร็วการจองห้องพักก็ค่อนข้างดีคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกระบี่เป็นจำนวนมากไม่น้อยกว่าปี 68 ทั้งปีคาดว่า จังหวัดกระบี่ จะมีรายไดั ทะลุ 1 แสนล้านบาท
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ทางบกและทะเล ยังเป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากอินเดีย สแกนดิเนเวีย ยุโรป เอเชีย หรือแม้แต่คนไทยด้วยกัน มีจำนวนเดินทางเข้าเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ คาดว่าเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น จะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท ในส่วนของเทศกาลปีใหม่ 69 นี้ คาดการณ์ว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในช่วงหยุดยาว 5 วัน เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ยอดจองห้องพักตามแหล่งท่องเที่ยว อ่าวนาง เกาะพีพี อ่าวไร่เล ค่อนข้างคึกคัก บางแห่งมียอดจองเข้าพักเต็ม
ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.กระบี่ ให้ข้อมูลด้วยว่า มีข่าวดีว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยหายไป อาจจะเดินทางกลับเข้ามาเที่ยว จ.กระบี่ เพิ่มมากขึ้น ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 69 จ.กระบี่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจีนจะกลับเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเรื่องตัวเลข ว่าจะมาเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่แนวโน้มประเทศไทยยังเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจีนอยู่
นายวิภุช ดังกล่าวทิ้งท้ายว่า ทางนายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เน้นย้ำ และมุ่งเน้นในการดูแลและสร้างความเชื่อมั่นด้านปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีความสบายใจว่ามาเที่ยวในกระบี่ปลอดภัยแน่นอน โดยมีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปอดภัย ทั้งทางบกและทางทะเล
ด้านนายชัยภัทร วสุนธรา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่ กล่าวว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวปีใหม่ ภาพรวมการจองห้องพักค่อนข้างดีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 90% ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ชาวยุโรปและสแกนดิเนเวีย ในปี 69 คาดว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ก็ยังคึกคัก แต่อาจจะไม่หวือหวามากนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและนอกประเทศด้วยเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้ามีอะไรมากระทบก็จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวได้