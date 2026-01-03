“อนุทิน” ลงพื้นที่ระนอง ช่วยลูกพรรคหาเสียง ย่านการค้า ประชาชนตอบรับดี

ระนอง – “อนุทิน” ลงพื้นที่ระนอง ช่วยลูกพรรคนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย หาเสียงย่านการค้าเมืองระนอง ที่ระนอง ท่ามกลางการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
วันนี้ ( 3 ม.ค.69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่หาเสียงพร้อมนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ผู้สมัคร สส. เขต 1 จ.ระนอง พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 โดยได้เดินย่านตลาดการค้ากลางเมืองระนอง ถนนเรืองราษฎร์ พบปะกับพี่น้องประชาชน ได้รับการตอบรับที่ดีมาก และทุกคนต่างขอถ่ายภาพร่วมกับท่านอนุทิน มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากอำเภอหาดใหญ่บอกกับท่านนายอนุทินว่า เศรษฐกิจในพื้นที่เริ่มฟื้น พร้อมขอถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ฝากชาวระนองเลือกผู้สมัคร สส.ของพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 รวมทั้งพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 37 พร้อมย้ำ เบอร์ 4 และ37,437